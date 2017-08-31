Moody's считает санацию «ФК Открытие» позитивным фактором для российских банков

Решение ЦБ России провести санацию банка «ФК Открытие» является позитивным фактором для рейтингов облигаций системно значимых российских банков, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение международного кредитного агентства Moody's.

Аналитики Moody's также считают, что переход банка под контроль ЦБ может стать поводом для вывода его рейтингов из списка на пересмотр с «негативным» прогнозом.

29 августа ЦБ объявил, что банк «ФК Открытие», седьмой по величине активов среди российских банков (2,45 трлн руб.) в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», будет принят на санацию («ФК Открытие» – системно значимый банк). Этот случай станет крупнейшим в истории российской банковской системы – и первым проектом Фонда консолидации банковского сектора, созданного как раз для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия рыночных инвесторов и Агентства по страхованию вкладов (АСВ).