«Югра» просит суд отменить решение ЦБ об отзыве лицензии

Банк «Югра» направил в Арбитражный суд Москвы иск с требованием признать недействительным отзыв лицензии. Исковое заявление было подано экс-председателем правления банка Дмитрием Шиляевым, сообщили RNS в его пресс-службе.

Ранее «Югра» просила суд признать незаконными приказы ЦБ о введении моратория на удовлетворение требований кредиторов и введении временной администрации.

В ходе предварительных слушаний представители «Югры» просили привлечь к спору Генпрокуратуру, а также предоставить план участия АСВ в мерах по предотвращению банкротства банка. Суд отказал в удовлетворении обоих ходатайств.