Титов увидел в санации «Открытия» угрозу эмиссии на сотни миллиардов рублей

Санация банка «ФК Открытие» дает старт новому механизму работы с проблемными банками, который в свою очередь запустит «печатный станок» ЦБ на сотни миллиардов рублей. С таким заявлением выступил бизнес-омбудсмен России Борис Титов.

«Мы предлагали создать фонд плохих долгов, чтобы государство не захватывало банки, а помогало им, выкупая плохие долги, снимая с них нагрузку, созданную кризисом. Такая мера уже помогла справиться с кризисом 1998 г., когда заработало Агентство по реструктуризации кредитных организаций», — пояснил Титов.

«Но нет, в результате получаем очередной непрозрачный фонд — теперь по восстановлению банков, получаем новую эмиссию на сотни миллиардов», - добавил он, отметив, что «все равно наблюдаем "убийство" банка — переход управления к ЦБ».

О санации банка «ФК Открытие» было объявлено во вторник. Это будет первая санация с использованием нового механизма — ЦБ, вложив средства Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером «ФК Открытие».