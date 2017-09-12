Крупнейшие банки покинули АРБ

Совет Ассоциации российских банков удовлетворил заявления о выходе из АРБ крупнейших банков, говорится в сообщении ассоциации.

В июле 2017 г. соответствующее заявление подавали Сбербанк, ВТБ, «ВТБ 24», Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Альфа-банк, Бинбанк и БМ-банк. Представители этих банков отстранены от участия в заседаниях совета АРБ.

Совет АРБ признал «работу ассоциации удовлетворительной, а работу руководства АРБ - эффективной, конструктивной, отвечающей общим интересам АРБ и всем стандартам корпоративной культуры».

Объявив о своем уходе из АРБ, восемь крупнейших банков указали в совместном заявлении, что президент ассоциации Гарегин Тосунян перестал учитывать интересы ее членов. Зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин говорил тогда, что с Тосуняном велся диалог об изменении принципов управления, но «нас не услышали». А президент Сбербанка Герман Греф указывал, что госбанк готов поддержать другие банки, чтобы создать другую ассоциацию, «где будет принцип сменяемости, где отражение интересов членов сообщества превалировало бы над интересами отдельных лидеров».

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