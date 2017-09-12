Греф назвал историю с овердрафтом дебетовых карт фейком «от начала до конца»

Президент Сбербанка Герман Греф считает историю с овердрафтом дебетовых карт фейком «от начала до конца», передает ТАСС.

«Первое - никто ничего не менял в наших электронных каналах. И в принципе это изменить нельзя. Овердрафтная карта и дебетовая карта - два разных продукта. Это то же самое, как если без вашего согласия заменить кредит на депозит. Это невозможно сделать. Это очевидный фейк, почему-то старательно очень раскручиваемый», - уточнил он.

В понедельник утром, 11 сентября, некоторые клиенты Сбербанка, в том числе сотрудники «Ведомостей», обнаружили, что в онлайн-банке статус их карт был изменен без предупреждения с «дебетовых» на «овердрафтовые».

Такие карты позволяют уходить в минус клиенту, если средств на счете не хватает, но за это банк берет проценты.