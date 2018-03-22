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Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

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Российский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых надежных российских банков. При составлении списка учитывались рейтинги и финансовые показатели банков. В топ рейтинга вошли «дочки» иностранных банков и крупнейшие российские банки с рейтингами ВВВ- и ВВ+ (Fitch), пишет издание.

Первое место в рейтинге Forbes занял Росбанк (рейтинг Fitch — ВВВ-, активы — 957,7 млрд руб.). В прошлом году рейтинг возглавлял Сбербанк, в этом году он занял четвертое место.

В топ-3, помимо Росбанка, Forbes также включил «Юникредит банк» (ВВ+, 1218,6 млрд руб.) и Райффайзенбанк (ВВВ-, 879,5 млрд руб.).

Всего в категорию самых надежных Forbes включил 13 банков. Помимо вышеуказанных это Ситибанк, «Нордеа банк», ВТБ, «Бэнк оф Чайна», «Интеза», Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк и «Российский капитал». «Нордеа» и «Российский капитал» попали в эту категорию впервые.

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Бизнес
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Однокурсник Путина продает долю в Антипинском НПЗ

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Юрист Николай Егоров планирует продать долю в Антипинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники и основного владельца предприятия компанию New Stream.

Егоров владеет 20% Антипинского НПЗ. Он хочет продать 15%, рассказали газете два источника в отрасли. По словам третьего собеседника, близкого к акционерам НПЗ, Егоров готов полностью выйти из бизнеса.

Совладельцы New Stream Дмитрий Мазуров и Игорь Макаров владеют по 40% в НПЗ через кипрскую VIkay Iindustrial ltd. В New Stream изданию подтвердили планы Егорова продать долю, уточнив, что «переговоры продолжаются». Представитель юриста отказался от комментариев.

Егоров является соучредителем адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» и однокурсником президента Владимира Путина. Юрист вошел в совет директоров Антипинского НПЗ в 2008 г. По данным источников «Коммерсанта», Егоров «хорошо знаком» с президентом Сбербанка (основной кредитор Антипинского НПЗ) Германом Грефом и «помогает клиентам банка, оказавшимся в сложных ситуациях».

Также Егоров владеет долей в подмосковном Загорском трубном заводе, в декабре досрочно получившем аккредитацию поставок «Газпрому». Кроме того, Егорову принадлежит пакет акций «ОФК банка», куда 21 марта Центробанк ввел временную администрацию.

Антипинский НПЗ хронически не платит дивиденды и Егоров, вероятно, решил выйти из актива с прибылью, считает один из источников газеты. По данным другого собеседника издания, переговоры о продаже идут с конца 2017 г., Егоров оценивает 15% завода в $75 млн, то есть весь НПЗ с учетом долга — в $500 млн.

У Егорова еще нет четкого понимания, куда направить вырученные деньги, однако «ситуация с "ОФК банком", очевидно, доставляет дискомфорт», утверждает знакомый с планами Егорова источник «Коммерсанта». Долю в НПЗ предполагается продать одному из совладельцев — Макарову, однако потенциальный покупатель не готов платить заявленную цену, говорит собеседник. Другой источник сообщает, что сделка «застопорилась и не состоится с большой вероятностью». Еще один собеседник уточняет, что есть договоренность равноправного участия мажоритариев в НПЗ — после сделки с Егоровым предприятие перешло бы под контроль Макарова.

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Бизнес
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Facebook не нашел связи между Россией и работавшими с Трампом аналитиками

Ведомости
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Администрация Facebook пока не нашла связей между британской фирмой Cambridge Analytica и российской организацией «Агентство интернет-исследований», обвиненной американскими властями во вмешательстве в выборы президента США в 2016 г. Об этом основатель социальной сети Марк Цукерберг заявил в интервью журналу Wired.

Миллиардер отметил, что компания «тщательно изучила расходы Агентства интернет-исследований на рекламу». Собеседник издания добавил, что соцсеть готова передать всю полученную информацию американским властям.

Он отметил, что таким образом спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается этим делом, сможет сопоставить эти сведения с другими, «включая, к примеру, переводы средств и то, к чему у нас просто нет доступа».

«Так что, я думаю, это, возможно, лучший способ, чтобы выявить наличие связи. И ничего из того, что мы делали до сих пор своими силами, не выявило этой связи», - подытожил Цукерберг.

По информации газеты The New York Times, компании удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей Facebook для разработки, в том числе алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Затем эти данные, как отмечало СМИ, могли использоваться в ходе избирательной кампании в США в интересах Дональда Трампа, бывшего тогда кандидатом в президенты.

В беседе с Wired он рассказал, что компания планирует делать в рамках ситуации с британской фирмой Cambridge Analytica и утечкой данных пользователей.

Бизнесмен пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить новых утечек. В связи с этим Цукерберг пообещал ужесточить доступ приложений к данным пользователей и провести аудит тех приложений, которые уже имеют широкий доступ к их информации.

По его словам, администрация соцсети оповестит каждого пользователя, чья информация оказалась в руках Cambridge Analytica или, возможно, какой-то другой компании. «В будущем, если мы заметим, что какое-то приложение тоже делает что-то подозрительное, то мы точно оповестим людей», - пообещал он.

Основатель Facebook добавил, что готов в связи с этим скандалом выступить в конгрессе США.

Технологии
Новости

«Эхо Москвы» отзовет своих журналистов из Госдумы

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«Эхо Москвы» отзывает журналистов из Госдумы в связи с решением парламентской комиссии по этике, которая не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного журналистками в сексуальных домогательствах. Об этом сообщил главред радиостанции Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.

«Эхо Москвы» считает теперь Государственную думу небезопасным местом работы для журналистов обоего пола (мало ли какие есть пристрастия у депутатов) и, в соответствии с предложением спикера Госдумы Вячеслава Володина, отзывает своих журналистов из Госдумы», - написал Венедиктов.

Радиостанция солидарна с подвергшимися домогательствам журналистками и разочарована решением депутатской комисси по этике, «по существу оправдавшей такую практику в высшем законодательном органе страны», подчеркнул Венедиктов. Он также подтвердил решение о прекращении взаимодействия редакции со Слуцким.

Главред «Эха Москвы» призвал другие редакции выразить солидарность с позицией РБК, «Коммерсанта» и «Дождя». Редакция РБК заявила об отзыве своих журналистов из Госдумы, газета «Коммерсантъ» сообщила о прекращении взаимодействия со Слуцким и комиссией по этике, телеканал «Дождь» также приостановил работу с Госдумой. Редакции выразили свое несогласие с решением комиссии по Слуцкому.

Трое парламентских журналисток обвинили председателя комитета по международным делам члена ЛДПР Слуцкого в сексуальных домогательствах. 21 марта думская комиссия по этике заслушала жалобы журналисток, однако не нашла доказательств неподобающего поведения со стороны Слуцкого.

Накануне 8 марта Володин заявил работающим в Госдуме журналисткам, что обвинения в адрес Слуцкого будут рассматриваться в рамках правового поля и исходя из презумпции невиновности. «Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу», – посоветовал также спикер.

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Политика
Новости

Спецпрокурор США подготовил вопросы для беседы с Трампом по «российскому делу»

Ведомости
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Специальный прокурор США Роберт Мюллер, ведущий расследование так называемого «российского дела», подготовил и передал адвокатам Дональда Трампа вопросы, которые он хотел бы задать президенту. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

В частности, Мюллер хочет расспросить Трампа об увольнении помощника по национальной безопасности Майкла Флинна и директора ФБР Джеймса Коми. Кроме того, в списке есть вопрос о встрече Дональда Трампа-младшего с российским юристом Натальей Весельницкой. 

Телеканал отмечает, что это предварительный и неполный список вопросов. К тому же пока нет четкой договоренности относительно того, состоится ли встреча Трампа и Мюллера. 

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что адвокаты президента пытаются договориться о сделке со спецпрокурором. Защитники хотят организовать беседу Трампа с Мюллером в обмен на скорейшее завершение следствия.

Роберт Мюллер расследует возможное вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. и якобы имевшиеся связи между Москвой и предвыборным штабом Трампа.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Бизнес
Новости

Представитель Ротенберга опроверг покупку бизнесменом акций космической компании

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Игорь Ротенберг не приобретал акции единого оператора по системам связи, вещания и ретрансляции госкорпорации «Роскосмос» — АО «Спутниковая система «Гонец», сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к руководству «Роскосмоса» источник и высокопоставленного сотрудника правительства написала, что с 21 марта 49% акций «Гонца» принадлежат компаниям, две из которых аффилированы с Ротенбергом, а одна — с совладельцем группы Coalco и президентом Федерации дзюдо России Василием Анисимовым.

По данным одного из источников издания, покупателями акций космической компании выступили ЗАО «Научно-исследовательский центр технологий телематики» (НИЦТТ) и АО «Энтел-транспорт». Точную сумму сделки собеседники не назвали, уточнив, что она составляет сотни миллионов рублей. Обе компании аффилированы с Игорем Ротенбергом, утверждают источники «Коммерсанта». Представитель бизнесмена эту связь опровергает.

До этой сделки у «Гонца» было два акционера: 20% принадлежало ЗАО «Бизнес-сфера», входящему в группу компаний Coalco, а 80% акций держал «Роскосмос». Теперь у госкорпорации останется контрольный пакет акций в 51%.

По словам источников газеты, основной интерес обоих предпринимателей связан не только с существующими возможностями «Гонца» (он является оператором спутников ретрансляции «Луч» и низкоорбитальной спутниковой системы связи «Гонец»), но и с желанием войти в проект по созданию российского сегмента международной телекоммуникационной системы связи OneWeb. Она должна обеспечить высокоскоростной интернет-доступ путем вывода на орбиту 672 малых космических аппаратов в 2018-2019 гг.

По данным одного из собеседников издания, структуры Игоря Ротенберга являются партнером АО «Глонасс» по вопросам организации безопасных транспортных систем. Для таких проектов резонно использовать возможности космического интернета, заявил федеральный чиновник.

В июле 2017 г. «Гонец» и OneWeb создали совместное предприятие «УанВэб» с 40% российского участия. Пока решение о начале проекта согласовывается в правительстве и администрации президента, уточняет источник газеты: «С учетом того, что Илон Маск собирается запускать свою спутниковую систему, надо действовать как можно быстрее: если не примем участия в этом проекте, то просто окажемся за бортом — OneWeb будет работать в Российской Федерации в обход СОРМ, разместив свои станции на сопредельных территориях».

Ранее Игорь Ротенберг сотрудничал с Анисимовым в ряде крупных строительных проектов. Его отец Аркадий Ротенберг в интервью «Коммерсанту» в 2010 г. называл Анисимова своим другом.

«Роскосмос» начал искать стратегического инвестора для «Гонца» в 2017 г. Компании требовались частные средства на модернизацию и создание новых систем связи. «Я выступаю за то, чтобы "Роскосмос" поддерживал "частный космос", отдавал ему проекты, делился рисками», — сказал «Коммерсанту» вице-премьер Дмитрий Рогозин, возглавляющий наблюдательный совет госкорпорации.

«Короли госзаказа» по версии Forbes

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Технологии
Новости

Директор по информационной безопасности Twitter ушел в отставку

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Директор по информационной безопасности компании Twitter Майкл Коатс сообщил, что уходит в отставку. «Twitter был потрясающим путешествием, но, как я говорил несколько недель назад, мое время подошло к концу. Уходя, я уверен, что после меня останется отличная команда, которая обеспечит безопасность», — написал Коатс в Twitter.

Он добавил, что теперь станет сооснователем стартапа, связанного с информационной безопасностью. Других подробностей Коатс не сообщил.

Коатс работал в Twitter с января 2015 г. О своем намерении уйти из компании он впервые заявил около трех недель назад, пишет The Verge. Его место займет старший менеджер по информационной безопасности и рискам Джозеф Камиллери, сообщили источники издания в Twitter.

The Verge также отмечает, что практически одновременно с увольнением Коатса о своем уходе объявил директор по информационной безопасности Google Майкл Залевски. «Итак, после 11 лет я собираюсь покинуть Google к концу месяца. Это было веселое путешествие», — написал он в Twitter

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

Мэй намерена добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй рассчитывает добиться высылки российских дипломатов из стран ЕС, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомые с вопросом источники. Для этого она рассылает ключевым союзникам своей страны данные британской разведки об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее сама Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов.

Ожидается, что на открывающемся в Брюсселе саммите ЕС Мэй обратится к коллегам с речью о том, что Россия является стратегическим врагом, а не партнером, и представляет собой долгосрочную угрозу европейской безопасности. «Являясь европейской демократией, Соединенное Королевство будет стоять плечом к плечу с ЕС и НАТО, чтобы совместно противостоять этим угрозам», - приводит фрагмент из ее предполагаемой речи британский чиновник.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания в одном из парков Солсбери. Великобритания обвинила Россию в использовании нервно-паралитического агента «Новичок» для нападения на Скрипалей. Россия отрицает разработку и применение этого вещества и просит Британию представить доказательства своих выводов.

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Финансы
Новости

Венесуэла начала ICO национальной криптовалюты

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21 марта в Венесуэле стартовало первичное размещение (ICO) национальной криптовалюты страны el petro.

«ICO началось», – говорится в сообщении на официальной странице el petro в Twitter.

В ходе ICO инвесторам будет предложено 100 млн el petro, 82,4 млн из них были доступны в рамках предварительной продажи криптовалюты с 20 февраля по 20 марта 2018 г.

Стоимость el petro эквивалентна одному баррелю венесуэльской нефти. Для обеспечения этой криптовалюты Венесуэла специально выделила нефтяное месторождение.

Венесуэла также готовится к выпуску еще одной криптовалюты – petro gold, которая будет обеспечена драгоценными металлами. Национальная криптовалюта, по замыслу президента Венесуэлы Николаса Мадуро, должна помочь вывести страну из затяжного экономического кризиса.

Президент США Дональд Трамп запретил американским гражданам и компаниям совершать операции с венесуэльской криптовалютой.

Венесуэла: рост цен на бензин, 720% инфляции, всепроникающая контрабанда и тотальный дефицит

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Бизнес
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«Коммерсантъ» узнал об инициативе Минпромторга по загрузке суперверфи «Звезда»

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Минпромторг подготовил законопроект о запрете использования иностранных судов для перевозок нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Документ в основном согласован с профильными Минтрансом и Минэнерго. Сейчас он проходит оценку регулирующего воздействия. В Минэкономики обещают, что она будет готова в ближайшее время. Источники издания считают, что оценка окажется отрицательной. При этом они подчеркивают, что вице-премьер Дмитрий Рогозин, возглавляющий подкомиссию по импортозамещению, «сильно давит» и, вероятно, скоро проект может быть рассмотрен в правительстве.

Прописанные в проекте меры призваны обеспечить загрузку суперверфи «Звезда», которую строит «Роснефть». В конце 2017 г. к кодексу торгового мореплавания были приняты поправки, обязывающие использовать российский флаг на Севморпути (СМП) для перевозок и хранения в его акватории нефти, нефтепродуктов, сжиженного газа и угля, добытых в российской Арктике. Теперь для тех же категорий, а также для ледокольной и лоцманской проводки, каботажа и ресурсных исследований на шельфе предлагается ввести с 2019 г. требование по применению исключительно российских судов. Это условие, по данным собеседника издания, будет распространяться также на фрахт и аренду.

Для техники стоимостью 1 млрд руб. могут быть сделаны исключения, которые предстоит согласовывать подкомиссии Рогозина по импортозамещению. На одном из совещаний у президента Владимира Путина главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин настаивал на увеличении этого порога до 10 млрд руб., отмечает издание, но эта инициатива не нашла поддержки.

Нефть по СМП перевозят «Новатэк» и «Газпром нефть». Лукойловский терминал «Варандей» формально в СМП не входит. У самой «Роснефти» на арктическом шельфе есть только геологоразведочные проекты.

Один из собеседников издания рассказал, что в ходе переговоров со «Звездой» «Новатэку» предложили построить СПГ-танкер на 80% дороже, чем в Южной Корее, и «без гарантии качества и сдачи в срок». Это может поставить уже запущенный проект компании «Ямал СПГ» на грань отмены. В «Новатэке» подтверждают, что поправки фактически остановят действующие арктические проекты и заблокируют новые.

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Финансы
Новости

Экс-депутат Вадим Варшавский задержан по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей

Ведомости
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Подозреваемый в хищении более 2,5 млрд руб. задержан сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Москве совместно с ГУЭБиПК МВД России, говорится в сообщении на сайте ведомства. Им оказался бывший депутат Госдумы Вадим Варшавский, пояснила «РИА Новости» представитель МВД Ирина Волк. Полиция полагает, что он вместе с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого была отозвана лицензия в 2015 г.

В МВД полагают, что между предприятием Варшавского и банком был заключен кредитный договор, «обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», пояснила Волк. По этому факту возбуждено дело о мошенничестве по ст. 159 УК. Вопрос о мере пресечения Варшавскому решается.

В 2017 г. Варшавский пытался отсудить у «Мечела» 12,7 млрд руб. Во столько он оценил ущерб своему Ростовскому электрометаллургическому заводу (РЭМЗ) в период управления «Мечелом» в период с 2009 по 2014 г.

Экономика
Новости

Росбанк подсчитал стоимость реформ Путина

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Затраты на проведение реформ, предложенных переизбранным президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, могут составить 20,5 трлн руб. в период 2018-2024 гг. Об этом пишет РБК со ссылкой на обзор «Россия после выборов», подготовленный экономистами Росбанка Евгением Кошелевым и Анной Заигриной. Из этой суммы 8,4 трлн руб. придется на развитие социальной и транспортной инфраструктуры, 5,2 трлн — на здравоохранение, 3,6 трлн — на образование и 3,4 трлн — на улучшение демографической ситуации.

Профинансировать реформы можно будет при условии расходов консолидированного бюджета на уровне 34% от ВВП. Экономисты подсчитали, что средства на шесть лет можно изыскать за счет сокращения соцрасходов – 7,8 трлн руб., расходов на оборону – 6 трлн руб., увеличения доходов на 4 трлн руб. и ослабления бюджетного правила, которое обеспечит 2,7 трлн руб. Последнее рассчитано из цены на нефть в $40 и ежегодной индексации на 2%, но цена отсечения может быть и повышена, как ранее предлагал руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин. Авторы отмечают, что при повышении цены отсечения до $45 за барр. и курсе в 64,7 руб. за доллар можно высвободить 525 млрд.

Параметры распределения средств между расходными статьями эксперты взяли из программы руководителя ЦСР Алексея Кудрина. При своевременном проведении реформ несырьевую налоговую базу можно увеличивать на 2,5–3% ежегодно и получить еще 4 трлн руб. за шесть лет, считают в Росбанке.

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