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Еще одна компания «Росгосстраха» подала иск к «РГС жизни»

Страховая компания «Капитал перестрахование» (входит в аффилированный с «Росгосстрахом» «КС-холдинг») подала иск к «РГС жизни» на 481 млн руб., сообщается в картотеке Арбитражного суда Москвы. Заявление зарегистрировано, но пока не принято к производству. Третьим лицом по делу заявлен Центробанк.

«Капитал перестрахование» добивается признания недействительным договора о приобретении облигаций «РГС недвижимости», объяснили «Интерфаксу» в пресс-службе «Росгосстраха». Бумаги были куплены, когда «РГС недвижимость» находилась в предбанкротном состоянии, затем компания объявила дефолт, а после была признана банкротом. Сделка совершалась перед переходом контроля над «Росгосстрахом» к банку «Открытие» и невозможность исполнения эмитентом обязательств по облигациям была очевидна, отмечает страховщик. «Указанный договор является очередным примером из длинного списка ситуаций, которые мы рассматриваем как попытки вывода активов группы «Росгосстрах», – заявили в компании.

Ранее акционеры «Росгосстраха» одобрили присоединение к страховщику компаний «Капитал страхование», «Капитал Ре» и «КС-холдинг». Они станут внутренним департаментом «Росгосстраха» под названием «ТЭК и тяжелая промышленность». Департамент продолжит страховать риски «Лукойла».

В июне «РГС жизнь» уже получила два иска – от «Росгосстраха» на 116,6 млрд руб. (страховщик оспорил договор на использование своего бренда, заключенный при предыдущем владельце) и от «РГС недвижимости» (оспаривает приобретение недвижимости страховщиком жизни в 2016 г.).

В конце мая президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер публично объявил, что владеет компанией «РГС жизнь» с ноября 2015 г. При этом в международной отчетности бенефициаром «РГС жизни» на 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г. назван Алхас Сангулия.

«РГС жизнь» создана в 2004 г. бывшим владельцем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым и его партнерами. В 2016 г. Хачатуров продал страховщика жизни Сангулии, а «Росгосстрах» договорился обменять на долю в банке «ФК Открытие», но так и не получил ее. В августе 2017 г. ЦБ забрал на санацию «ФК Открытие», а вместе с ним и «Росгосстрах». «РГС жизнь» в сделке не участвовала, но новый предправления «ФК Открытие» Михаил Задорнов выражал надежду, что страховщик жизни вернется в состав группы.

Генеральный директор «РГС жизни» Евгений Гуревич заявил, что до конца 2018 г. компания планирует провести ребрендинг и сменить название на «Капитал лайф страхование жизнь».