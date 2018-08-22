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Ипотечный портфель Сбербанка вырос до рекордного уровня

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Портфель ипотечных кредитов Сбербанка к 1 августа достиг рекордного уровня: 3,3 трлн руб. Об этом сообщила пресс-служба банка.

За этот год Сбербанк успел уже выдать 448 000 ипотечных кредитов на общую сумму 828 млрд руб., что составляет рост год к году 74% (данные на 1 августа 2018 г.).

Портфель ипотечных кредитов Сбербанка достиг 3 трлн руб. в марте. Президент банка Герман Греф объяснял это снижением процентных ставок. По его словам, объем выдачи ипотечных кредитов в России в 2018 г. станет рекордным из-за снижения ставки ЦБ, которая ведет к падению ставок по ипотеке.

В 2017 г. Сбербанк выдал ипотеки на 1,1 трлн руб. Это больше половины всех выдач российских банков, которые составили 2,02 трлн руб.

Во второй половине лета некоторые российские банки стали ухудшать условия кредитования покупателей жилья, следует из данных мониторинга маркетингового агентства Мarcs. К примеру, ипотечные ставки по некоторым программам повысили Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Московский кредитный банк.

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МВД предложило выдавать в России водительские удостоверения с микрочипом

Ведомости
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МВД предложило встроить в водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств электронные носители информации. Соответствующий проект приказа размещен на портале нормативно-правовых актов.

Проектом, который подготовило МВД, утверждаются образцы документов нового поколения и устанавливаются требования к их оформлению, заявила РИА «Новости» официальный представитель ведомства Ирина Волк. По ее словам, документы нового поколения будут оснастят микрочипом и несколькими дополнительными степенями защиты. Их буду изготавливать на пластиковой основе, верхний и нижний слой будут «лазероактивными». Размеры водительского удостоверения с закругленными углами будут составлять 85,6 x 54 ммВ будущем получить документы можно будет в подразделениях Госавтоинспекции (ГАИ), имеющих технические возможности для их оформления.

Проектом предлагается надписи наименования документов - «водительское удостоверение» и «свидетельство о регистрации» - перевести на английский и французский языки. Утверждение новых образцов документов не повлечет за собой признания недействительными удостоверений и свидетельств старого образца.

С 3 августа госпошлину за выдачу удостоверения и свидетельства нового поколения повысили до 3000 и 1500 руб. соответственно. При этом госпошлина за аналогичные документы без электронного носителя не изменилась. Водитель может выбрать вид получаемого документа.

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Политика
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Минобороны показало захваченный в Сирии американский комплекс Javelin

Ведомости
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На выставке захваченных в Сирии трофеев, проходящей в подмосковной Кубинке в рамках форума «Армия-2018», Минобороны России показало американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) Javelin.

По словам источника, близкого к Минобороны, скорее всего комплекс был захвачен у боевиков запрещенного в России ИГИЛ, а до этого утрачен американскими военными. По словам собеседника «Ведомостей», сами США не поставляют эти комплекс даже своим ближайшим союзникам - сирийским курдам, и его используют силы специальных операций США. «Умеренным» боевикам в Сирии США поставляют комплексы предыдущего поколения TOW, ракеты от него также демонстрируются на выставке.

ПТРК Javelin был поставлен по решению администрации президента США Дональда Трампа Украине и это стало наиболее известной поставкой американского «летального» оружия этой стране, они поставлялись также Грузии, Литве и Эстонии. Этот высокоэффективный комплекс реализует принцип «выстрелил и забыл» и очень прост в обращении, его аналогов российская оборонная промышленность сейчас серийно не производит.

«Это чудовищное преступление»: как Трамп объяснил атаку на Сирию

Политика
Новости

Путин рассказал о поездке на свадьбу австрийского министра

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Президент России Владимир Путин заявил, что его недавняя поездка на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль носила частный характер. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы все люди взрослые и занимающие серьезное положение в обществе, но люди очень открытые и жизнерадостные», – заявил Путин в Сочи.

По его словам, он успел коротко поговорить «о делах» с Кнайсль и австрийским канцлером Себастьяном Курцем, который также был приглашен на свадьбу. Какие-то подробности разговора российский президент не раскрыл. Однако отметил, что Австрия стремится к развитию двусторонних отношений, а также выстраиванию диалога между Россией и Евросоюзом.

Путин также заметил, что супруг Кнайсль Вольфганг Майлингер – «человек не чужой». «Он бывший спортсмен, дзюдоист, а это всегда объединяет», – объяснил российский президент.

В субботу, 18 августа, Путин посетил свадьбу Кнайсль и Майлингера в австрийском Граце. Приглашение российский президент получил еще в июне во время визита в Вену. При встрече на свадьбе Путин подарил Кнайсль букет цветов, а также привез на мероприятие казачий ансамбль. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что это были не все подарки: Путин подарил также картину, масловыжималку и тульский самовар.

Путин пробыл на свадьбе около часа. За это время он успел станцевать вместе с невестой, произнести тост, расписаться на свадебном автомобиле молодоженов и крикнуть «горько». После свадьбы российский президент провел в Берлине встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин на свадьбе министра иностранных дел Австрии

Политика
Новости

Путин назвал санкции США бессмысленными

Ведомости
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Президент России Владимир Путин назвал антироссийские санкции бессмысленными и контрпродуктивными. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с финским президентом Саули Ниинистё, передает корреспондент «Ведомостей». Путин выразил надежду на то, что американские власти осознают бесперспективность такой политики. «Дело не только в позиции президента Соединенных Штатов, дело в позиции так называемого истеблишмента, правящего класса в широком смысле этого слова», – сказал Путин.

По его словам, встреча с президентом США Дональдом Трампом, прошедшая в Хельсинки 16 июля, была полезной. «Что касается нашей встречи... то я оцениваю ее положительно», – отметил Путин. По его словам, на встрече стороны обменялись мнениями: «Никто и не рассчитывал, что в двухчасовой беседе можно будет разрешить все спорные вопросы».

Российский президент также заявил, что Россия вынуждена реагировать на продвижение военной инфраструктуры НАТО и появление элементов систем противоракетной обороны (ПРО) США около своих границ. По словам Путина, инфраструктура НАТО продолжает продвигаться к российским границам. Речь идет об увеличении количества личного состава и техники альянса, выросло число учений, которые проводятся около границ России, уточнил президент. «Проводится все больше учений, сейчас идут учения в непосредственной близости от нас. Конечно, мы должны укреплять нашу безопасность» – так Путин прокомментировал заявление министра обороны России Сергея Шойгу в конце июля о том, что сотрудничество Финляндии с НАТО заставляет Россию принимать ответные меры.

Путин отметил, что близ российской границы появляются опасные для страны элементы ПРО США, имеющие двойное назначение. «Они такие могут использоваться для пусков ракет средней дальности», – сказал глава государства. По его словам, Россия приветствует предложение финского президента по снижению любой напряженности, в том числе военной. В свою очередь Ниинистё заверил Путина, что на территории Финляндии нет подобных ракет.

В середине июля Путин заявил, что расширение НАТО на восток, т. е. вступление в альянс Грузии и Украины, будет рассматриваться Россией как угроза. Он призывал членов НАТО, «играющих на обострение», задуматься о возможных последствиях безответственной политики. Путин пообещал «соразмерно реагировать» на агрессивные шаги альянса, в том числе на развертывание у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО.

Чем будет оснащена армия будущего

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Политика
Новости

Трамп впервые прокомментировал показания своего бывшего адвоката в суде

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Президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал показания своего бывшего личного адвоката Майкла Коэна в суде. О своем отношении к произошедшему Трамп написал в Twitter: «Если кто-то ищет хорошего адвоката, я бы очень рекомендовал не нанимать Майкла Коэна».

Позже Трамп сделал еще несколько записей в Twitter о Коэне и о руководителе предвыборного штаба Трампа Поле Манафорте, который вчера также предстал перед судом. «Я чувствую себя плохо из-за того, что происходит с Полом Манафортом и его прекрасной семьей», – написал американский президент. По его словам, Манафорт, в отличие от Коэна, не стал «придумывать истории» для сделки со следствием. «Уважение такому храброму мужчине!» – отметил Трамп.

При этом Трамп отметил, что Коэн признал себя виновным по двум эпизодам нарушения финансирования кампании, которые не являются преступлением. У бывшего президента США Барака Обамы было большое нарушение финансирования кампании, но этот вопрос был урегулирован, добавил Трамп.

Ранее Коэн рассказал под присягой о совершении преступлений в интересах Трампа. По словам Коэна, он заплатил двум женщинам за молчание во время президентской кампании: они не должны были рассказывать об интимной связи с «кандидатом на федеральный пост». В частности, порноактриса Стефани Клиффорд (известна как Сторми Дэниэлс) получила $130 000, а модель Playboy Карен Макдугал – $150 000, сказал Коэн.

Коэн не назвал имя Трампа, но вместо него это сделал его адвокат Лэнни Дэвис. «Сегодня он (Коэн) встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы. Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, тогда почему бы им не быть преступлением для Дональда Трампа?» – написал Дэвис в своем Twitter.

Коэн проработал с Трампом около 10 лет. Сейчас ему грозит от 3 до 5 лет тюрьмы по нескольким делам, среди которых уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирований политических кампаний и др. Признание Коэна о том, что он заплатил деньги женщинам за молчание в интересах своего клиента, было частью сделки со следствием. Пока юрист находится на свободе под залогом в $500 000. Суд вынесет ему приговор 12 декабря.

В этот же день прошли слушания в суде штата Вирджиния, который рассматривает дело бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Его во вторник жюри присяжных признало виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Среди них – сокрытие зарубежных счетов, нарушения банковского законодательства и др.

«Пол Манафорт – хороший человек… Это не касается меня, но я все еще чувствую, что происходящее – очень печально», – комментировал американский президент решение присяжных.

По данным Bloomberg, Трамп смотрел новости о Манафорте и Коэне на телеканале Fox News. Американский президент был спокойным, но мрачным, говорят источники агентства. Многие американские СМИ начали рассуждать на тему вероятности импичмента Трампа (например, CNN) и назвали 21 августа «худшим днем» в его жизни.

Дональд Трамп и его связи с Россией

Экономика
Новости

Минфин объявил о планах создать площадку для листинга санкционных компаний

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Министерство финансов и Центробанк рассматривают возможность создания специальной торговой площадки для листинга попавших под санкции компаний, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Минфин совместно с ЦБ прорабатывают возможность создания финансовой инфраструктуры для листинга санкционных компаний», – сказал Моисеев журналистам (цитаты по ТАСС).

«Наверняка будут инвесторы, которые готовы будут покупать такие компании, почему бы не создать такую площадку, где они будут это делать?» – указал замминистра. По его словам, возможность запуска такой площадки прописана в законе о создании на островах Русский в Приморье и Октябрьский в Калининграде внутренних офшоров.

В апреле минфин США ввел блокирующие санкции в отношении 15 связанных с российскими бизнесменами компаний, в том числе против Олега Дерипаски и его UC Rusal и En+ (и других шести контролируемых им компаний), имеющих международный листинг, а также против Виктора Вексельберга и его «Реновы». Ограничительные меры предусматривают в том числе запрет на сделки с попавшими в черный список компаниями и владение их акциями. Однако американские власти отсрочили вступление этого запрета в силу для компаний Дерипаски до 23 октября.

«Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям], Дерипаске. А вот сейчас придумаем, – отметил Моисеев (цитата по "Интерфаксу"). – Смысл такой, что мы должны для компаний создать условия, в которых они могут проводить листинг, размещение своих ценных бумаг. Мы сейчас работаем <...> Давайте назовем это площадкой».

Ранее 100%-ная дочка энерго-металлургической группы En+ объявила о планах перерегистрироваться в российском офшоре. Подконтрольный группе производитель алюминия UC Rusal также рассматривает такую возможность, сообщала компания. Председатель совета директоров En+ лорд Грегори Баркер подчеркивал, что размещение акций компании на Лондонской бирже было и остается важной составляющей в стратегии компании. Акции En+ также торгуются на Московской бирже. Бумаги UC Rusal продаются на Гонконгской и Московской биржах. Сейчас En+ и UC Rusal реализуют план по выведению компаний из-под санкций. Основным требованием американского минфина является отказ Дерипаски от контроля над компаниями.

Кто попал под новые санкции США

Политика
Новости

Суд признал законным решение по иску Прохорова к Навальному

Ведомости
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Мосгорсуд подтвердил законность решения Люблинского суда Москвы, удовлетворившего иск бизнесмена Михаила Прохорова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на адвоката бизнесмена Евгения Резника.

«Решение суда первой инстанции оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения», – отметил представитель предпринимателя.

Люблинский суд Москвы в июне обязал Навального опровергнуть опубликованную на YouTube информацию и выплатить бизнесмену символический рубль в качестве компенсации. Согласно решению суда Навальный должен также опубликовать на своем сайте решение суда и зачитать его резолютивную часть в специальном видеоролике.

Конфликт между предпринимателем и политиком возник из-за утверждений Навального в видео о том, что Прохоров якобы купил у бывшего вице-премьера Александра Хлопонина итальянскую виллу по завышенной стоимости. Речь шла о вилле в итальянском Форте-дей-Марми, которую Хлопонин продал офшору Прохорова за 35 млн евро, – цена, по мнению ФБК, оказалась намного выше рыночной. Позже на сайте navalny.com был опубликован договор о покупке виллы Хлопониным в 2008 г. за 11 млн евро. Навальный счел это взяткой бизнесмена должностному лицу.

Первой расследование об этой сделке опубликовала Русская служба «Би-би-си», тоже посчитавшая цену завышенной. Представитель группы «Онэксим» лишь подтверждал, что Прохоров купил виллу у Хлопонина.

Путин, Медведев и чиновники-миллиардеры

Политика
Новости

Путин представил президента Финляндии членам Совета безопасности

Ведомости
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Президент России Владимир Путин представил президента Финляндии Саули Ниинистё постоянным членам Совета безопасности, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«До выхода под камеры на узкую часть общения Путин представил президента Финляндии участникам оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности, которые по его просьбе задержались после совещания, и Ниинистё с ними кратко пообщался», – уточнил представитель Кремля. Пресс-секретарь президента добавил, что открытая часть российско-финских переговоров в узком составе началась сразу же после этого краткого общения.

Президент Финляндии прибыл в Сочи с рабочим визитом. Лидеры двух стран уже сделали предварительные заявления о темах, которые намерены обсудить во время переговоров. Ниинистё приветствовал Путина на русском языке, сказав, что Сочи, где его принимает Путин, и солнце – это «одно и то же». Путин, в свою очередь, приветствовал намерение Ниинистё организовать саммит членов Арктического совета, в который кроме России и Финляндии входят также Канада, Дания, Исландия, Норвегия, Швеция и США.

Российский президент заявил, что Россия готова принять участие в работе в рамках Арктического саммита. «Мы знаем о вашей идее организовать саммит Арктического союза, – заявил он. – Готовы тоже пообсуждать это, и могу сразу сказать, что мы готовы принять и участие в этой работе».

Бизнес
Новости

Коньяк установил рекорд по продажам в мире

Ведомости
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Продажи коньяка в мире достигли нового рекорда: в натуральном выражении за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2018 г., было экспортировано 205,9 млн бутылок. Об этом сообщает французское Национальное межпрофессиональное бюро коньяков (BNIC).

Поставки коньяка во всем мире растут четыре года подряд, говорится в сообщении BNIC. Благодаря хорошим результатам сектора производители коньяка уверены в своих будущих перспективах и продолжают инвестировать и развивать продукт, приводятся там же слова вице-президента BNIC Кристофа Форгета.

По данным организации, в денежном выражении экспорт французского коньяка вырос на 5,4%. Коньяк экспортируется из Франции более чем в 150 стран. Больше всего было поставлено в США, Сингапур и Китай. Россия не вошла в топ-10 стран. BNIC уточняет, что продажи в России растут, но не раскрывает точных показателей.

При этом в прошлом году BNIC отчитывалось, что поставки коньяка в Россию выросли на 73,2% (за 12 месяцев, завершившихся 31 июля 2017 г.). Это связано с «возрожденным интересом» к этому напитку, объясняло бюро.

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