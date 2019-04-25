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Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн

После публикации накануне сильной квартальной отчетности акции Microsoft на торгах в четверг открылись ростом почти на 4%, поднявшись до $130,51 (рост начался еще на внебиржевых торгах по окончании основной сессии в среду). Это дало компании капитализацию в $1,001 трлн.

В среду Microsoft сообщил, что выручка в I квартале 2019 г. выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. – до $30,6 млрд; во всех трех сегментах бизнеса показатели выросли сильнее, чем ожидали аналитики. Например, в подразделении коммерческих облачных услуг выручка увеличилась на 60% до $9,6 млрд.

Microsoft также прогнозирует, что его выручка в новом финансовом году, который начинается в июле, продолжит расти двузначными темпами. Это означает, что такие темпы сохранятся третий год подряд: в прошлом финансовом году показатель составил 14%, в этом, как ожидается, – 13%.

Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн. В прошлом году эту отметку преодолевали Apple и Amazon, но после сильной коррекции фондового рынка США в IV квартале их акции упали на десятки процентов. Акции Microsoft просели не так сильно, и компания в декабре стала крупнейшей в мире. В январе, впрочем, его обогнал Amazon, но некоторое время назад Microsoft снова вырвался вперед.

Сейчас он тоже занимает первое место по рыночной капитализации. Apple на утренних торгах стоит около $972 млрд, Amazon – $940,5 млрд, Alphabet – $880 млрд.