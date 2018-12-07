Как Сатья Наделла сделал Microsoft самой дорогой компанией мира
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В пятницу, 30 ноября, Microsoft по капитализации ($851,4 млрд) обогнал Apple на $4 млрд и стал самой дорогой компанией мира. Правда, ненадолго: на торгах 4 декабря Microsoft опять отстал от Apple на $5,5 млрд. Но значения события это не умаляет.
Взлет Microsoft – заслуга назначенного в феврале 2014 г. генерального директора компании Сатьи Наделлы. В первый раз Microsoft стал самой дорогой компанией в конце 1990-х гг. благодаря операционной системе Windows, MS Office и Биллу Гейтса, пишет WSJ. Но потом его изоляционистская и консервативная бизнес-модель и ставка на продажу лицензий на ПО стали препятствием для роста. Лицензионная модель мешала развивать облачные услуги и другие современные технологии. Акции Microsoft практически не росли в цене больше 10 лет.
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