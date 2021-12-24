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Финансы

Forbes узнал возможный механизм блокировки покупки россиянами криптовалюты

Ведомости

Центробанк и участники финансового рынка рассматривают несколько вариантов реализации запрета на покупку криптовалюты в России, рассказал Forbes основатель криптопроекта Joys Андрей Михайлишин. Один из механизмов предполагает блокировку карточных переводов граждан по конкретным MCC-кодам (merchant category code, код вида точки продаж).

Речь идет о четырехзначных кодах, которые банки при проведении операции присваивают компаниям, в адрес которых осуществляется платеж. MCC позволяют узнать, какие именно услуги оказывает организация. Криптообменникам и биржам обычно присваивают код 6051, пояснил собеседник издания.

В ЦБ подтвердили наличие такого варианта, отметив, что он рассматривается «среди множества других». Сейчас регулятор готовит консультативный доклад о криптовалютах, в котором намерен обозначить свою позицию на данную тему.

16 декабря Reuters со ссылкой на источники сообщил, что ЦБ планирует запретить инвестиции в криптовалюты в России, так как видит риски для финансовой стабильности в растущем числе подобных транзакций. На следующий день председатель регулятора Эльвира Набиуллина напомнила о «скептическом» отношении ЦБ к криптовалютам и заявила, что российская финансовая инфраструктура не должна использоваться для сделок с подобными активами.

По данным ЦБ, ежегодный объем операций россиян с криптовалютой составляет примерно $5 млрд. Так, россияне являются одними из наиболее активных участников данного рынка. Регулятор же полагает, что операции с подобными активами сопряжены с существенными рисками для финансовой стабильности и инвесторов, потому что из-за своего децентрализованного характера криптовалюты используются в преступной деятельности (для отмывания доходов и наркоторговли) и сильно волатильны. Кроме того, майнинг ведет к повышенному потреблению электроэнергии, указывал ЦБ.

15 сентября первый заместитель председателя ЦБ Швецов рассказал, что участники российской банковской системы начнут тормозить платежи людей в адрес криптобирж, чтобы оградить население от «эмоциональных покупок» криптовалюты. В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не готова вслед за Сальвадором признать биткоин официальной валютой, подчеркнув, что такие «квазивалюты и де факто приравнивание их к денежным инструментам» не может принести финансовой и экономической системам ничего, кроме вреда.

Ранее по теме: Центробанк может ввести запрет на инвестирование в криптовалюты

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных