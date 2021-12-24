Forbes узнал возможный механизм блокировки покупки россиянами криптовалюты

По данным ЦБ, ежегодный объем операций россиян с криптовалютой составляет примерно $5 млрд. Так, россияне являются одними из наиболее активных участников данного рынка. Регулятор же полагает, что операции с подобными активами сопряжены с существенными рисками для финансовой стабильности и инвесторов, потому что из-за своего децентрализованного характера криптовалюты используются в преступной деятельности (для отмывания доходов и наркоторговли) и сильно волатильны. Кроме того, майнинг ведет к повышенному потреблению электроэнергии, указывал ЦБ.