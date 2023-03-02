Сбербанк запустил эквайринг в магазинах Крыма и Севастополя

О начале работы Сбербанка в Крыму стало известно в середине января. Планы выхода в новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области – в Сбербанке пока не комментируют. Сбербанк до присоединения Крыма к России работал на полуострове и Севастополе через свою украинскую «дочку». После событий «крымской весны» госбанк свернул там операции и с тех пор не планировал возвращаться. В апреле 2022 г. госбанк попал под блокирующие санкции США. Тогда же постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов обратился к крупным российским банкам, в том числе и к Сбербанку, с просьбой открыть свои офисы на полуострове. До появления Сбербанка в Крыму работали шесть банков: РНКБ, «Черноморский банк развития и реконструкции», банк «Россия», Генбанк, «Индустриальный сберегательный банк» и Промсвязьбанк.