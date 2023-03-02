Сбербанк запустил эквайринг в магазинах Крыма и Севастополя
Размер комиссий установлен на таком же уровне, как и в других регионах РФ и составляет 1 – 2,5% в зависимости от категории товара, оборота магазина и способа приема платежей. Тарифы начали действовать с 15 февраля.
«Клиентские менеджеры банка будут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, включая кредитные», – рассказал изданию представитель Сбербанка.
Кроме того банк, добавил он, начнет выдавать кредиты юрлицам в этих регионах.
Как отметили опрошенные РБК эксперты, безналичная оплата в Крыму в целом распространена в той же степени, что и в других регионах РФ, но услуги эквайринга предоставляли до этого момента лишь небольшие банки, которые не могли вкладывать средства в модернизацию платежного рынка. Кроме того из-за слабой конкуренции у юрлиц были плохие условия для эквайрингового обслуживания, отметила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.
О начале работы Сбербанка в Крыму стало известно в середине января. Планы выхода в новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области – в Сбербанке пока не комментируют. Сбербанк до присоединения Крыма к России работал на полуострове и Севастополе через свою украинскую «дочку». После событий «крымской весны» госбанк свернул там операции и с тех пор не планировал возвращаться. В апреле 2022 г. госбанк попал под блокирующие санкции США. Тогда же постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов обратился к крупным российским банкам, в том числе и к Сбербанку, с просьбой открыть свои офисы на полуострове. До появления Сбербанка в Крыму работали шесть банков: РНКБ, «Черноморский банк развития и реконструкции», банк «Россия», Генбанк, «Индустриальный сберегательный банк» и Промсвязьбанк.