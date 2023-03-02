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Финансы

Сбербанк запустил эквайринг в магазинах Крыма и Севастополя

Ведомости

Сбербанк запустил услугу безналичного приема платежей через POS-терминалы в магазинах Крыма и Севастополя. Информация о тарифах в этих регионах появилась на сайте банка, обратил внимание РБК.

Размер комиссий установлен на таком же уровне, как и в других регионах РФ и составляет 1 – 2,5% в зависимости от категории товара, оборота магазина и способа приема платежей. Тарифы начали действовать с 15 февраля.

«Клиентские менеджеры банка будут выезжать к корпоративным клиентам для обслуживания. На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, включая кредитные», – рассказал изданию представитель Сбербанка.

Кроме того банк, добавил он, начнет выдавать кредиты юрлицам в этих регионах.

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Как отметили опрошенные РБК эксперты, безналичная оплата в Крыму в целом распространена в той же степени, что и в других регионах РФ, но услуги эквайринга предоставляли до этого момента лишь небольшие банки, которые не могли вкладывать средства в модернизацию платежного рынка. Кроме того из-за слабой конкуренции у юрлиц были плохие условия для эквайрингового обслуживания, отметила глава правления Национального платежного совета Алма Обаева.

О начале работы Сбербанка в Крыму стало известно в середине января. Планы выхода в новые регионы – ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области – в Сбербанке пока не комментируют. Сбербанк до присоединения Крыма к России работал на полуострове и Севастополе через свою украинскую «дочку». После событий «крымской весны» госбанк свернул там операции и с тех пор не планировал возвращаться. В апреле 2022 г. госбанк попал под блокирующие санкции США. Тогда же постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер региона Георгий Мурадов обратился к крупным российским банкам, в том числе и к Сбербанку, с просьбой открыть свои офисы на полуострове. До появления Сбербанка в Крыму работали шесть банков: РНКБ, «Черноморский банк развития и реконструкции», банк «Россия», Генбанк, «Индустриальный сберегательный банк» и Промсвязьбанк.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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