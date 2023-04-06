Силуанов ожидает укрепления рубля из-за удорожания энергоносителей

«Мы не ставим никаких границ. ЦБ как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений. Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», – рассказал он.