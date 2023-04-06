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Финансы

Силуанов ожидает укрепления рубля из-за удорожания энергоносителей

Ведомости

Рубль пойдет на укрепление за счет возросших цен на энергоносители и увеличения притока валюты в Россию, заявил министр финансов Антон Силуанов в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы не ставим никаких границ. ЦБ как регулятор на денежном рынке не ставит каких-то ограничений. Цены сейчас повысились на наши энергоносители, и это сигнал к тому, что будет больше валюты поступать в страну, соответственно, это будет приводить к тому, что курс рубля будет иметь тенденцию к укреплению», – рассказал он.

Ранее сегодня курсы доллара и евро вновь достигли апрельских уровней прошлого года. Доллар превысил 81 руб. впервые с середины апреля 2022 г.: после 13:00 мск американская валюта стоила 81 руб., подорожав более чем на рубль. Евро торговался на уровне 88,4 руб. (+1,10 руб.) впервые с 14 апреля прошлого года.

Ранее по теме: Как долго будет падать рубль

Опрошенные «Ведомостями» эксперты выделили несколько причин ослабления рубля. Первая из них — интенсивный отток капитала со стороны клиентов банков, выкупающих бизнес у уходящих из России из-за санкций компаний. Ранее на этой неделе стало известно, что власти России разрешили «Новатэку» перечислить компании Shell 95 млрд руб. за долю в проекте «Сахалин-2». Как отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, 95 млрд руб. – это примерно дневной оборот доллара на Мосбирже.

Аналитики также отметили, что растет спрос на валюту для закупки импорта по мере налаживания новых цепочек поставок с переориентацией с Запада на Восток, а также возрастает спрос на валюту для зарубежных поездок на майские праздники и в летние отпуска. Эксперты ожидают, что в диапазоне 80-85 руб./$ колебания рубля могут сохраниться до второй половины апреля, когда поддержку рублю окажут налоговый период и продажа валюты экспортерами.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на макроэкономический прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА» писали, что среднегодовой курс российской валюты в 2023 г. в базовом сценарии составит 75 руб./$, а в пессимистичном – 80 руб./$.

Ранее по теме: Курс доллара превысил 81 рубль

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных