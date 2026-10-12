Утренний звон по рынку акций 12 октября

Рынок восстанавливался после распродаж накануне на фоне улучшения ситуации на товарных рынках. Цена на нефть Brent превысила $104,5, что поддержало акции нефтегазовых компаний. Также наблюдалось уверенное восстановление котировок металлов – золото подорожало более чем на 1,5%, возвращаясь выше $4200 за унцию, а медь и никель прибавляли около 1%.