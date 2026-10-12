Утренний звон по рынку акций 12 октября

Утренний звон по рынку акций 12 октябряБиржа начинает неделю в воодушевлении
Российский рынок акций начал понедельник уверенным ростом. По состоянию на 09:15 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 3,22% и составил 2395,96. Индекс РТС вырос на 3,21% и составил 888,97.
Базовый сценарий на сегодня – рост на открытии с последующей консолидацией в диапазоне 2350–2450 пунктов по индексу.
Инвесторы получили пятничный подарок
Рынок акций завершил прошедшую торговую неделю ростом, отыграв коррекцию предыдущего дня. Индекс Мосбиржи прибавил 0,4%, закрывшись на отметке 2321,31 пункта, а индекс РТС вырос на 1%, достигнув 861,28 пункта.
Рынок восстанавливался после распродаж накануне на фоне улучшения ситуации на товарных рынках. Цена на нефть Brent превысила $104,5, что поддержало акции нефтегазовых компаний. Также наблюдалось уверенное восстановление котировок металлов – золото подорожало более чем на 1,5%, возвращаясь выше $4200 за унцию, а медь и никель прибавляли около 1%.
Рынок ускорил рост на вечерней сессии после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. На фоне сообщения о том, что минфин США выдал временную лицензию на экспорт российского дизельного топлива на мировые рынки, акции российской нефтянки резко выросли.
Единственным серьезным негативом стало сообщение о новых атаках БПЛА на инфраструктуру «Яндекса». Акции компании упали на 4,8%, став одним из главных аутсайдеров дня среди индексных бумаг.
Среди выросших по итогам основной сессии относительно ликвидных бумаг были
«СПБ Биржа» – 159,4 руб. (+3,1%),
«Полюс» – 1005,4 руб. (+2,91%),
X5 – 2032,5 руб. (+2,63%),
«Газпром» – 97,4 руб. (+1,34%).
Дивиденды «Лукойла»: стабильность – признак мастерства
Ключевым корпоративным событием дня стала рекомендация совета директоров «Лукойла» выплатить дивиденды за 9 месяцев 2026 года в размере 535 руб. на акцию. На момент объявления дивидендная доходность составила 9,6% к текущей цене.
Первоначальная реакция рынка была негативной. После появления новости акции «Лукойла» упали почти на 2%, достигнув минимума в 5523,5 руб. Главная причина – разочарование спекулятивно настроенной части рынка, отмечают аналитики. Многие трейдеры покупали акции в расчете на дивиденд выше 700 руб., а некоторые эксперты даже давали ориентир в 840 руб. на акцию.
Однако уже в тот же день падение сменилось мощным ростом: после новостей об ослаблении санкций США на импорт российского дизельного топлива акции «Лукойла» взлетели на 8,5% к закрытию вечерней сессии.
Решение совета директоров фундаментально обосновано и соответствует как дивидендной политике, так и текущему денежному потоку компании, отмечают аналитики. «Лукойл» обязуется направлять на дивиденды не менее 100% скорректированного свободного денежного потока. За первое полугодие FCF компании составил 551 млрд руб., увеличившись на 69,5% год к году.
Стоит отметить, что выплата 535 руб. выше, чем промежуточный дивиденд за 9 месяцев 2025 г. (397 руб.), и сопоставима с финальным дивидендом за 2024 г. (541 руб.)
Для долгосрочного инвестора такое решение скорее является позитивным сигналом: компания демонстрирует рекордные финансовые результаты, сохраняет сильный баланс и продолжает придерживаться своей дивидендной политики, не обращая внимания на агрессивные прогнозы рынка, говорят аналитики.
Что день грядущий нам готовит
На стороне позитива сегодня геополитика, которая привела рынок чуть ли не в состояние экстаза. Открытие экспорта российского дизтоплива в США, а также обсуждение взаимовыгодных экономических проектов между Москвой и Вашингтоном создают основу для устойчивого позитивного нарратива, считают некоторые оптимистично настроенные эксперты.
Технически индекс вышел из диапазона 2280–2350 пунктов, в котором консолидировался с середины сентября. Ближайшая цель – 2440 пунктов (200-дневная EMA), при закреплении выше 2450 возможен рывок до 250 пунктов. Однако резкий рост на открытии создает риск частичного закрытия гэпа в течение дня. Некоторые инвесторы могут фиксировать прибыль, не веря в долгосрочный геополитический оптимизм.
Пока что реакция рынка на последние новости носит спекулятивный характер и устойчивость тренда будет зависеть от дальнейших конкретных шагов на треке сотрудничества России и США, говорят аналитики.
Сегодня «Газпром нефть» и «Татнефть» последний день торгуются с дивидендами за первое полугодие. Также в понедельник «Аэрофлот» представит операционные результаты за сентябрь.