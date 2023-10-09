Британский ЦБ внес в черный список обходящие антироссийские санкции криптобиржи

Под подозрение в обходе антироссийских санкций ранее попадала и крупнейшая криптовалютная биржа Binance. В апреле она отменила запрет на участие в торгах для пользователей из России, чья сумма активов в аккаунтах превышала 10 000 евро. Представитель биржи объяснил «Ведомостям», что с россиянами могут проводить операции юрлица, которые зарегистрированы не в Евросоюзе, а в других – не участвующих в санкциях – юрисдикциях. Площадка может обслуживать граждан РФ с других юрисдикций и оставаться «чиста с юридической точки зрения», отметил собеседник.