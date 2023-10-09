Британский ЦБ внес в черный список обходящие антироссийские санкции криптобиржи
Центробанк Великобритании внес в список предупреждений 143 криптокомпании, в том числе биржи HTX (бывшая Huobi) и KuCoin. Фирмы внесли в перечень из-за того, что они работают на территории Соединенного Королевства без разрешения, следует из сообщения регулятора.
«Эти компании предлагают свои финансовые услуги и продукты без нашего разрешения. Вам следует избегать сотрудничества с ними. Продвижение финансовых услуг в Великобритании без соответствующего разрешения или одобрения запрещено», – уточнил регулятор.
ЦБ Великобритании также внес в черный список трейдерские компании. Среди них – CrestHill, Phemex Global, CRYPTOPEACH, Crypto Capital, Fast Mine, GravityVenture и Ibinex.
В феврале американская газета Politico сообщила, что криптовалютные биржи Huobi и KuCoin разрешают трейдерам проводить операции с дебетовыми картами российских банков, которые находятся под санкциями. Власти США заявили, что криптовалюта является уязвимостью для западных санкций, которая не позволяет «сковать» кредитные организации из РФ полностью.
Под подозрение в обходе антироссийских санкций ранее попадала и крупнейшая криптовалютная биржа Binance. В апреле она отменила запрет на участие в торгах для пользователей из России, чья сумма активов в аккаунтах превышала 10 000 евро. Представитель биржи объяснил «Ведомостям», что с россиянами могут проводить операции юрлица, которые зарегистрированы не в Евросоюзе, а в других – не участвующих в санкциях – юрисдикциях. Площадка может обслуживать граждан РФ с других юрисдикций и оставаться «чиста с юридической точки зрения», отметил собеседник.
27 сентября Binance объявила об уходе из России. Биржа решила продать свой российский бизнес компании CommEX. Компания пояснила, что работа в РФ стала несовместима «со стратегией Binance по соблюдению требований». Binance планирует закрыть биржевые сервисы и другие бизнес-направления в стране в течение нескольких месяцев.