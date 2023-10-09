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Инвестиции

Британский ЦБ внес в черный список обходящие антироссийские санкции криптобиржи

Ведомости

Центробанк Великобритании внес в список предупреждений 143 криптокомпании, в том числе биржи HTX (бывшая Huobi) и KuCoin. Фирмы внесли в перечень из-за того, что они работают на территории Соединенного Королевства без разрешения, следует из сообщения регулятора.

«Эти компании предлагают свои финансовые услуги и продукты без нашего разрешения. Вам следует избегать сотрудничества с ними. Продвижение финансовых услуг в Великобритании без соответствующего разрешения или одобрения запрещено», – уточнил регулятор.

ЦБ Великобритании также внес в черный список трейдерские компании. Среди них – CrestHill, Phemex Global, CRYPTOPEACH, Crypto Capital, Fast Mine, GravityVenture и Ibinex.

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В феврале американская газета Politico сообщила, что криптовалютные биржи Huobi и KuCoin разрешают трейдерам проводить операции с дебетовыми картами российских банков, которые находятся под санкциями. Власти США заявили, что криптовалюта является уязвимостью для западных санкций, которая не позволяет «сковать» кредитные организации из РФ полностью.

Под подозрение в обходе антироссийских санкций ранее попадала и крупнейшая криптовалютная биржа Binance. В апреле она отменила запрет на участие в торгах для пользователей из России, чья сумма активов в аккаунтах превышала 10 000 евро. Представитель биржи объяснил «Ведомостям», что с россиянами могут проводить операции юрлица, которые зарегистрированы не в Евросоюзе, а в других – не участвующих в санкциях – юрисдикциях. Площадка может обслуживать граждан РФ с других юрисдикций и оставаться «чиста с юридической точки зрения», отметил собеседник.

27 сентября Binance объявила об уходе из России. Биржа решила продать свой российский бизнес компании CommEX. Компания пояснила, что работа в РФ стала несовместима «со стратегией Binance по соблюдению требований». Binance планирует закрыть биржевые сервисы и другие бизнес-направления в стране в течение нескольких месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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