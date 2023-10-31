Чистая прибыль Fix Price выросла в 2,2 раза с января по сентябрь

Валовая прибыль Fix Price по итогам III квартала увеличилась на 11% год к году до 25,2 млрд руб. С января по сентябрь показатель вырос до 70,4 млрд руб. – на 6,3% больше по сравнению с результатами первых девяти месяцев 2022 г. Валовая маржа за оба периода составила 33,9% и 33,5% соответственно. Ритейлер отметил, что такого результата в том числе удалось достичь за счет повышения доли непродовольственных товаров и улучшения результатов деятельности магазинов сети в Белоруссии и Казахстане.