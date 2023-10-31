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Инвестиции

Чистая прибыль Fix Price выросла в 2,2 раза с января по сентябрь

Ведомости

Чистая прибыль Fix Price в III квартале 2023 г. составила 7,4 млрд руб. – на 6,4% больше год к году. С января по сентябрь показатель увеличился на 124% до 27,1 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли за оба периода составила 10% и 12,9% соответственно, следует из отчетности ритейлера по МСФО.

Депозитарные расписки Fix Price на Мосбирже к 11:27 мск торговались по 363,6 руб. – на 0,25% дороже, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3202,28 пункта (-0,77%). С начала года котировки выросли на 7,8%, бенчмарк – на 48,6%.

Общая выручка компании за III квартал увеличилась на 6,3% год к году до 74,5 млрд руб. По итогам первых девяти месяцев 2023 г. показатель составил 210,2 млрд руб. – на 4,1% больше, чем по результатам аналогичного периода в прошлом году.

EBITDA с июля по сентябрь составила 13,9 млрд руб. (+5,8% год к году), с января по сентябрь – 37,5 млрд руб. (-4,1%). Скорректированная EBITDA в III квартале увеличилась на 8% до 14,2 млрд руб., рентабельность по показателю составила 19%. По итогам девяти месяцев скорректированная EBITDA достигла 38,3 млрд руб. – на 2,05% меньше год к году. Рентабельность по показателю составила 18,2%.

Fix Price планирует рассмотреть редомициляцию с Кипра в Казахстан

Валовая прибыль Fix Price по итогам III квартала увеличилась на 11% год к году до 25,2 млрд руб. С января по сентябрь показатель вырос до 70,4 млрд руб. – на 6,3% больше по сравнению с результатами первых девяти месяцев 2022 г. Валовая маржа за оба периода составила 33,9% и 33,5% соответственно. Ритейлер отметил, что такого результата в том числе удалось достичь за счет повышения доли непродовольственных товаров и улучшения результатов деятельности магазинов сети в Белоруссии и Казахстане.

Компания также уточнила, что с января по сентябрь 2023 г. она открыла 499 новых магазинов Fix Price. Из них 437 находятся под управлением ритейлера, еще 62 открыты по франшизе.

В начале октября компания заявила о возможной редомициляции с Кипра в Казахстан. Решение о переводе бизнеса в казахстанскую юрисдикцию примут акционеры ритейлера на внеочередном собрании, которое пройдет 9 ноября.

С 17 октября расписки Fix Price включили в котировальный список казахстанской биржи AIX под тикером FIXP.Y. Торги на площадке стартовали в тот же день. В связи с выходом на AIX компания не стала выпускать новые ценные бумаги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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