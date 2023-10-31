Чистая прибыль Fix Price выросла в 2,2 раза с января по сентябрь
Депозитарные расписки Fix Price на Мосбирже к 11:27 мск торговались по 363,6 руб. – на 0,25% дороже, чем на момент закрытия основной сессии торгов днем ранее. Индекс Мосбиржи составил 3202,28 пункта (-0,77%). С начала года котировки выросли на 7,8%, бенчмарк – на 48,6%.
Общая выручка компании за III квартал увеличилась на 6,3% год к году до 74,5 млрд руб. По итогам первых девяти месяцев 2023 г. показатель составил 210,2 млрд руб. – на 4,1% больше, чем по результатам аналогичного периода в прошлом году.
EBITDA с июля по сентябрь составила 13,9 млрд руб. (+5,8% год к году), с января по сентябрь – 37,5 млрд руб. (-4,1%). Скорректированная EBITDA в III квартале увеличилась на 8% до 14,2 млрд руб., рентабельность по показателю составила 19%. По итогам девяти месяцев скорректированная EBITDA достигла 38,3 млрд руб. – на 2,05% меньше год к году. Рентабельность по показателю составила 18,2%.
Валовая прибыль Fix Price по итогам III квартала увеличилась на 11% год к году до 25,2 млрд руб. С января по сентябрь показатель вырос до 70,4 млрд руб. – на 6,3% больше по сравнению с результатами первых девяти месяцев 2022 г. Валовая маржа за оба периода составила 33,9% и 33,5% соответственно. Ритейлер отметил, что такого результата в том числе удалось достичь за счет повышения доли непродовольственных товаров и улучшения результатов деятельности магазинов сети в Белоруссии и Казахстане.
Компания также уточнила, что с января по сентябрь 2023 г. она открыла 499 новых магазинов Fix Price. Из них 437 находятся под управлением ритейлера, еще 62 открыты по франшизе.
В начале октября компания заявила о возможной редомициляции с Кипра в Казахстан. Решение о переводе бизнеса в казахстанскую юрисдикцию примут акционеры ритейлера на внеочередном собрании, которое пройдет 9 ноября.