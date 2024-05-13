Китай выпустит долгосрочные облигации на 1 трлн юаней 17 мая
17 мая Китай начнет продажу государственных облигаций на сумму 1 трлн юаней ($138 млрд). Это следует из уведомления министерства финансов КНР, на которое обратил внимание Bloomberg.
Из указанной суммы облигации сроком на 30 лет составят 600 млрд юаней ($83,1 млрд), а долговые бумаги на 50 лет – 100 млрд юаней ($13,8 млрд). Выпуск начнется с продажи тридцатилетних бумаг. Далее 24 мая выпустят двадцатилетние долговые бумаги, самыми последними в оборот выйдут облигации на 50 лет. Продажа будет идти до ноября – тогда в оборот поступит последняя партия тридцатилетних облигаций.
Ранее российский энерго-металлургический холдинг «Эн+» сообщал, что планирует второе размещение облигаций в китайских юанях. В качестве эмитента ценных бумаг выступит «Евросибэнерго-Гидрогенерация», которая входит в холдинг «Эн+». Предполагается, что выпуск облигаций будет доступен на сумму не менее 500 млн юаней сроком на 2,5 года, а номинал одной облигации составит 1000 юаней. Цена размещения – 100% от номинала. Бумаги будут размещены по открытой подписке предварительно 21 мая 2024 г.
Россия и Китай завершают дедолларизацию двусторонних экономических связей. В национальные валюты переведено более 90% взаимных расчетов. При этом рынок розничных сбережений в России в китайской валюте может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – до 90 млрд. В результате юань к концу года может занять 30% всех валютных сбережений населения.