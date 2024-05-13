Китай выпустит долгосрочные облигации на 1 трлн юаней 17 мая

Ранее российский энерго-металлургический холдинг «Эн+» сообщал, что планирует второе размещение облигаций в китайских юанях. В качестве эмитента ценных бумаг выступит «Евросибэнерго-Гидрогенерация», которая входит в холдинг «Эн+». Предполагается, что выпуск облигаций будет доступен на сумму не менее 500 млн юаней сроком на 2,5 года, а номинал одной облигации составит 1000 юаней. Цена размещения – 100% от номинала. Бумаги будут размещены по открытой подписке предварительно 21 мая 2024 г.