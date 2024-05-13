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Китай выпустит долгосрочные облигации на 1 трлн юаней 17 мая

Ведомости

17 мая Китай начнет продажу государственных облигаций на сумму 1 трлн юаней ($138 млрд). Это следует из уведомления министерства финансов КНР, на которое обратил внимание Bloomberg.

Из указанной суммы облигации сроком на 30 лет составят 600 млрд юаней ($83,1 млрд), а долговые бумаги на 50 лет – 100 млрд юаней ($13,8 млрд). Выпуск начнется с продажи тридцатилетних бумаг. Далее 24 мая выпустят двадцатилетние долговые бумаги, самыми последними в оборот выйдут облигации на 50 лет. Продажа будет идти до ноября – тогда в оборот поступит последняя партия тридцатилетних облигаций.

Ранее российский энерго-металлургический холдинг «Эн+» сообщал, что планирует второе размещение облигаций в китайских юанях. В качестве эмитента ценных бумаг выступит «Евросибэнерго-Гидрогенерация», которая входит в холдинг «Эн+». Предполагается, что выпуск облигаций будет доступен на сумму не менее 500 млн юаней сроком на 2,5 года, а номинал одной облигации составит 1000 юаней. Цена размещения – 100% от номинала. Бумаги будут размещены по открытой подписке предварительно 21 мая 2024 г. 

Россия и Китай завершают дедолларизацию двусторонних экономических связей. В национальные валюты переведено более 90% взаимных расчетов. При этом рынок розничных сбережений в России в китайской валюте может вырасти примерно на 25 млрд юаней, а портфель – до 90 млрд. В результате юань к концу года может занять 30% всех валютных сбережений населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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