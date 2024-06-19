Минфин разместил ОФЗ на 20,657 млрд рублей
Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска № 29025RMFS с датой погашения 12 августа 2037 г. на 20,657 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.
По итогам размещения объем спроса составил 248,001 млрд руб., выручка от размещения – 20,297 млрд руб. Цена отсечения составляет 97,3000% от номинала. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 97,3000% от номинала. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона.
13 мая министерство финансов утвердило параметры четырех новых выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), датой начала размещения было обозначено 15 мая 2024 г. Объем выпуска № 26247RMFS с погашением в 2039 г. составит 750 млрд руб., процентная ставка купонного дохода – 12,25% годовых. Объем выпуска № 26248RMFS с погашением в 2040 г. также составит 750 млрд руб., доходность – 12,25% годовых.
18 июня Минфин анонсировал, что предложит на аукционах ОФЗ-ПД № 26245RMFS и ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) № 29025RMFS. Сообщалось, что объем заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. На следующий день Минфин признал аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26245RMFS не состоявшимся из-за отсутствия заявок.