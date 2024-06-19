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Минфин разместил ОФЗ на 20,657 млрд рублей

Ведомости

Минфин России разместил на аукционе ОФЗ-ПК выпуска № 29025RMFS с датой погашения 12 августа 2037 г. на 20,657 млрд руб., сообщается на сайте ведомства.

По итогам размещения объем спроса составил 248,001 млрд руб., выручка от размещения – 20,297 млрд руб. Цена отсечения составляет 97,3000% от номинала. При этом средневзвешенная цена находится на уровне 97,3000% от номинала. Дополнительное размещение после аукциона осуществлено по средневзвешенной цене аукциона.

13 мая министерство финансов утвердило параметры четырех новых выпусков облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), датой начала размещения было обозначено 15 мая 2024 г. Объем выпуска № 26247RMFS с погашением в 2039 г. составит 750 млрд руб., процентная ставка купонного дохода – 12,25% годовых. Объем выпуска № 26248RMFS с погашением в 2040 г. также составит 750 млрд руб., доходность – 12,25% годовых.

18 июня Минфин анонсировал, что предложит на аукционах ОФЗ-ПД № 26245RMFS и ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) № 29025RMFS. Сообщалось, что объем заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. На следующий день Минфин признал аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26245RMFS не состоявшимся из-за отсутствия заявок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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