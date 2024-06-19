Минфин разместил ОФЗ на 20,657 млрд рублей

18 июня Минфин анонсировал, что предложит на аукционах ОФЗ-ПД № 26245RMFS и ОФЗ с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) № 29025RMFS. Сообщалось, что объем заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности. На следующий день Минфин признал аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26245RMFS не состоявшимся из-за отсутствия заявок.