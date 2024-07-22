Мосбиржа включила акции «Корпоративного центра Икс 5» в первый уровень листинга
Московская биржа включила акции ПАО «Корпоративный центр Икс 5» в первый уровень листинга, сообщает пресс-служба биржи.
«В соответствии с правилами листинга <...> включить 22 июля 2024 г. в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг <...> акции обыкновенные ПАО "Корпоративный центр Иск 5"», – говорится в сообщении.
25 апреля Арбитражный суд Московской области приостановил права нидерландской X5 Retail Group N.V. на «дочку» в России. По заявлению Минпромторга России, суд передал принадлежащие X5 акции самой дочерней компании «Корпоративный центр Икс 5». 3 мая компания сообщила, что суд вернул X5 нераспределенные акции от приостановки прав в российской «дочке».
20 мая были внесены изменения в учредительные документы компании – вместо голландской X5 Retail Group N.V. 99,99% долей «Корпоративный центр Икс 5» отошли самой компании. Ранее пакет в 47,86% акций ритейлера принадлежит CTF Holdings S.A.
В мае стало известно, что Х5 Retail Group планирует выплатить инвесторам компенсацию при редомициляции в начале 2025 г. Размер выплат пока не определен, торги акциями могут возобновиться осенью этого года. Выручка ритейлера Х5 Group в первом полугодии 2024 г. составила 1,84 трлн руб. Она увеличилась на 25,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Вместе с этим во II квартале чистая выручка X5 выросла на 25,1% – до 963,9 млрд руб.