Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Мосбиржа включила акции «Корпоративного центра Икс 5» в первый уровень листинга

Ведомости

Московская биржа включила акции ПАО «Корпоративный центр Икс 5» в первый уровень листинга, сообщает пресс-служба биржи.

«В соответствии с правилами листинга <...> включить 22 июля 2024 г. в раздел "первый уровень" списка ценных бумаг <...> акции обыкновенные ПАО "Корпоративный центр Иск 5"», – говорится в сообщении.

25 апреля Арбитражный суд Московской области приостановил права нидерландской X5 Retail Group N.V. на «дочку» в России. По заявлению Минпромторга России, суд передал принадлежащие X5 акции самой дочерней компании «Корпоративный центр Икс 5». 3 мая компания сообщила, что суд вернул X5 нераспределенные акции от приостановки прав в российской «дочке».

20 мая были внесены изменения в учредительные документы компании – вместо голландской X5 Retail Group N.V. 99,99% долей «Корпоративный центр Икс 5» отошли самой компании. Ранее пакет в 47,86% акций ритейлера принадлежит CTF Holdings S.A.

В мае стало известно, что Х5 Retail Group планирует выплатить инвесторам компенсацию при редомициляции в начале 2025 г. Размер выплат пока не определен, торги акциями могут возобновиться осенью этого года. Выручка ритейлера Х5 Group в первом полугодии 2024 г. составила 1,84 трлн руб. Она увеличилась на 25,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Вместе с этим во II квартале чистая выручка X5 выросла на 25,1% – до 963,9 млрд руб. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных