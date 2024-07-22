Мосбиржа включила акции «Корпоративного центра Икс 5» в первый уровень листинга

В мае стало известно, что Х5 Retail Group планирует выплатить инвесторам компенсацию при редомициляции в начале 2025 г. Размер выплат пока не определен, торги акциями могут возобновиться осенью этого года. Выручка ритейлера Х5 Group в первом полугодии 2024 г. составила 1,84 трлн руб. Она увеличилась на 25,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Вместе с этим во II квартале чистая выручка X5 выросла на 25,1% – до 963,9 млрд руб.