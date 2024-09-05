АФК «Система» намерена увеличить долю в Segezha в рамках допэмиссии

На вопрос о том, изменится ли доля АФК в Segezha после SPO, Евтушенков сообщил, что она увеличится. На данный момент доля составляет 62,2%. При этом Евтушенков не стал комментировать возможный размер SPO, отметив, что объем обсуждается. Он добавил, что средств хватит для того, чтобы решить проблему высокого уровня долга компании.