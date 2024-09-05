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АФК «Система» намерена увеличить долю в Segezha в рамках допэмиссии

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Инвестиционная компания АФК «Система» намерена увеличить долю в лесопромышленном холдинге Segezha Group в рамках допэмиссии, сообщил «Интерфаксу» основатель корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

На вопрос о том, изменится ли доля АФК в Segezha после SPO, Евтушенков сообщил, что она увеличится. На данный момент доля составляет 62,2%. При этом Евтушенков не стал комментировать возможный размер SPO, отметив, что объем обсуждается. Он добавил, что средств хватит для того, чтобы решить проблему высокого уровня долга компании.

28 августа стало известно, что убыток Segezha Group за полгода увеличился на 24% год к году, достигнув 9,5 млрд руб. На 30 июня 2024 г. общий долг холдинга составил 144,2 млрд руб, что на 5% больше чем в конце первого квартала. На фоне публикации отчетности и новостей о допэмиссии акции Segezha падали на 22,36% – до 1,29 руб.

В тот же день президент компании Александр Крещенко сообщил, что Segezha проведет допэмиссию акций. На вопрос о сроках подготовки к проведению SPO Крещенко предложил дождаться середины осени. Он не стал озвучивать возможной объем и пул потенциальных инвесторов, но сообщил, что подготовка к SPO идет при участии контролирующего акционера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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