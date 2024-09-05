АФК «Система» намерена увеличить долю в Segezha в рамках допэмиссии
Инвестиционная компания АФК «Система» намерена увеличить долю в лесопромышленном холдинге Segezha Group в рамках допэмиссии, сообщил «Интерфаксу» основатель корпорации Владимир Евтушенков в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).
На вопрос о том, изменится ли доля АФК в Segezha после SPO, Евтушенков сообщил, что она увеличится. На данный момент доля составляет 62,2%. При этом Евтушенков не стал комментировать возможный размер SPO, отметив, что объем обсуждается. Он добавил, что средств хватит для того, чтобы решить проблему высокого уровня долга компании.
28 августа стало известно, что убыток Segezha Group за полгода увеличился на 24% год к году, достигнув 9,5 млрд руб. На 30 июня 2024 г. общий долг холдинга составил 144,2 млрд руб, что на 5% больше чем в конце первого квартала. На фоне публикации отчетности и новостей о допэмиссии акции Segezha падали на 22,36% – до 1,29 руб.
В тот же день президент компании Александр Крещенко сообщил, что Segezha проведет допэмиссию акций. На вопрос о сроках подготовки к проведению SPO Крещенко предложил дождаться середины осени. Он не стал озвучивать возможной объем и пул потенциальных инвесторов, но сообщил, что подготовка к SPO идет при участии контролирующего акционера.