Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Мосбиржа обязала некоторых эмитентов раскрывать нефинансовую отчетность

Ведомости

Мосбиржа обязала компании, акции которых имеют первый или второй уровень листинга, публиковать нефинансовую информацию. Данные должны указываться в составе годового отчета или представлены в форме нефинансового отчета, начиная с отчетности за текущий год, сообщается на сайте Мосбиржи.

«Объем, формат и форму раскрытия нефинансовой информации эмитенты определяют самостоятельно. При подготовке нефинансовой отчетности эмитенты могут использовать общепризнанные международные и российские стандарты по раскрытию информации об устойчивом развитии», – сказано в сообщении.

В мае Минэкономразвития разработало единый стандарт нефинансовой отчетности компаний, которая будет отражать не только их достижения в сфере ESG, но и вклад в реализацию национальных целей развития России.

Стандарт предлагается применять на добровольной основе компаниям, заинтересованным в раскрытии информации об устойчивом развитии и повышении информационной прозрачности своей деятельности. В первую очередь, он распространяется на госкомпании, крупные хозяйственные общества с выручкой от 10 млрд руб., а также компании, акции которых торгуются на бирже.

В ноябре 2023 г. о раскрытии нефинансовой отчетности сообщили «Ведомостям» ММК, «Газпром», «Норникель», «Фосагро», X5 Group, «Ростелеком», «Мечел», «Т плюс», ВТБUC Rusal, «Северсталь», «Сбер». В некоторых компаниях добавили, что их отчеты проходят процедуру независимой оценки у аудиторов, а также общественное заверение в РСПП.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных