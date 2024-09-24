Мосбиржа обязала некоторых эмитентов раскрывать нефинансовую отчетность
Мосбиржа обязала компании, акции которых имеют первый или второй уровень листинга, публиковать нефинансовую информацию. Данные должны указываться в составе годового отчета или представлены в форме нефинансового отчета, начиная с отчетности за текущий год, сообщается на сайте Мосбиржи.
«Объем, формат и форму раскрытия нефинансовой информации эмитенты определяют самостоятельно. При подготовке нефинансовой отчетности эмитенты могут использовать общепризнанные международные и российские стандарты по раскрытию информации об устойчивом развитии», – сказано в сообщении.
В мае Минэкономразвития разработало единый стандарт нефинансовой отчетности компаний, которая будет отражать не только их достижения в сфере ESG, но и вклад в реализацию национальных целей развития России.
Стандарт предлагается применять на добровольной основе компаниям, заинтересованным в раскрытии информации об устойчивом развитии и повышении информационной прозрачности своей деятельности. В первую очередь, он распространяется на госкомпании, крупные хозяйственные общества с выручкой от 10 млрд руб., а также компании, акции которых торгуются на бирже.
В ноябре 2023 г. о раскрытии нефинансовой отчетности сообщили «Ведомостям» ММК, «Газпром», «Норникель», «Фосагро», X5 Group, «Ростелеком», «Мечел», «Т плюс», ВТБ, UC Rusal, «Северсталь», «Сбер». В некоторых компаниях добавили, что их отчеты проходят процедуру независимой оценки у аудиторов, а также общественное заверение в РСПП.