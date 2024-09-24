Мосбиржа обязала некоторых эмитентов раскрывать нефинансовую отчетность

Стандарт предлагается применять на добровольной основе компаниям, заинтересованным в раскрытии информации об устойчивом развитии и повышении информационной прозрачности своей деятельности. В первую очередь, он распространяется на госкомпании, крупные хозяйственные общества с выручкой от 10 млрд руб., а также компании, акции которых торгуются на бирже.