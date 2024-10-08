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Компания «Озон фармацевтика» объявила о намерении провести IPO

Ведомости

Российский производитель лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» объявил о намерении провести первичное публичное предложение акций (IPO). Об этом сообщается на сайте компании.

«ПАО «Озон Фармацевтика» объявляет о намерении провести публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже», – говорится в сообщении.

В апреле «Ведомости» писали, что «Озон фармацевтика» рассматривает проведение IPO в «осеннее окно». С учетом размера бизнеса компании один из собеседников «Ведомостей» называл «оптимальным» размером сделки сумму более 10 млрд руб.

Согласно отчету компании за первое полугодие 2024 г., выручка «Озон фармацевтики» за указанный период выросла на 62,7% год к году и составила 12,6 млрд руб. Чистая прибыль за первые шесть месяцев этого года увеличилась в 4,4 раза до 2,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 п. п.). Чистый долг по состоянию на конец июня составил 8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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