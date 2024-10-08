Компания «Озон фармацевтика» объявила о намерении провести IPO
Российский производитель лекарственных средств-дженериков «Озон фармацевтика» объявил о намерении провести первичное публичное предложение акций (IPO). Об этом сообщается на сайте компании.
«ПАО «Озон Фармацевтика» объявляет о намерении провести публичное размещение (IPO) акций на Московской бирже», – говорится в сообщении.
В апреле «Ведомости» писали, что «Озон фармацевтика» рассматривает проведение IPO в «осеннее окно». С учетом размера бизнеса компании один из собеседников «Ведомостей» называл «оптимальным» размером сделки сумму более 10 млрд руб.
Согласно отчету компании за первое полугодие 2024 г., выручка «Озон фармацевтики» за указанный период выросла на 62,7% год к году и составила 12,6 млрд руб. Чистая прибыль за первые шесть месяцев этого года увеличилась в 4,4 раза до 2,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 п. п.). Чистый долг по состоянию на конец июня составил 8 млрд руб.