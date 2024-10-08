Компания «Озон фармацевтика» объявила о намерении провести IPO

Согласно отчету компании за первое полугодие 2024 г., выручка «Озон фармацевтики» за указанный период выросла на 62,7% год к году и составила 12,6 млрд руб. Чистая прибыль за первые шесть месяцев этого года увеличилась в 4,4 раза до 2,9 млрд руб. Рентабельность по чистой прибыли составила 22,7% (+14 п. п.). Чистый долг по состоянию на конец июня составил 8 млрд руб.