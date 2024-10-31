Кабмин одобрил снижение доли России в «Дом.РФ» до 50% плюс одна акция перед IPO
Правительство России одобрило предложенные Минфином поправки к законопроекту о проведении первичного размещения акций (IPO) для «Дом.РФ», сообщили в министерстве.
«Предусматривается, что законодательно установленная доля владения Российской Федерацией акциями Дом.РФ снизится со 100% до 50% плюс одна акция. При этом за государством останется контрольный пакет», – говорится в сообщении.
Ключевые функции «Дом.РФ», как единого института развития в жилищной сфере, будут закреплены на законодательном уровне, уточнили в Минфине. Уточняется, что к их числу относятся выпуск инфраструктурных облигаций, функции агента РФ по вовлечению в оборот земельных участков, а также оператора мер государственной поддержки.
Заместитель министра финансов Алексей Моисеев 18 октября рассказал, что Минфин России начал подготовку госкорпорации «Дом.РФ» к IPO, разместить акции на бирже планируется во второй половине 2025 г. Отмечалось, что для продажи акций Минфину придется не только сменить статус «Дом.РФ» с АО на ПАО, но при этом сохранить статус публично поддерживаемой компании (ППК).
«Дом.РФ» и правительство начали прорабатывать варианты приватизации корпорации, писали в марте «Ведомости» со ссылкой на источники. Идею проведения приватизации в формате IPO с середины прошлого года продвигает генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. 11 апреля министр финансов России Антон Силуанов назвал приватизацию «Дом.РФ» через IPO реалистичным вариантом.