Кабмин одобрил снижение доли России в «Дом.РФ» до 50% плюс одна акция перед IPO

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев 18 октября рассказал, что Минфин России начал подготовку госкорпорации «Дом.РФ» к IPO, разместить акции на бирже планируется во второй половине 2025 г. Отмечалось, что для продажи акций Минфину придется не только сменить статус «Дом.РФ» с АО на ПАО, но при этом сохранить статус публично поддерживаемой компании (ППК).