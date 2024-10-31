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Кабмин одобрил снижение доли России в «Дом.РФ» до 50% плюс одна акция перед IPO

Ведомости

Правительство России одобрило предложенные Минфином поправки к законопроекту о проведении первичного размещения акций (IPO) для «Дом.РФ», сообщили в министерстве.

«Предусматривается, что законодательно установленная доля владения Российской Федерацией акциями Дом.РФ снизится со 100% до 50% плюс одна акция. При этом за государством останется контрольный пакет», – говорится в сообщении.

Ключевые функции «Дом.РФ», как единого института развития в жилищной сфере, будут закреплены на законодательном уровне, уточнили в Минфине. Уточняется, что к их числу относятся выпуск инфраструктурных облигаций, функции агента РФ по вовлечению в оборот земельных участков, а также оператора мер государственной поддержки.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев 18 октября рассказал, что Минфин России начал подготовку госкорпорации «Дом.РФ» к IPO, разместить акции на бирже планируется во второй половине 2025 г. Отмечалось, что для продажи акций Минфину придется не только сменить статус «Дом.РФ» с АО на ПАО, но при этом сохранить статус публично поддерживаемой компании (ППК).

«Дом.РФ» и правительство начали прорабатывать варианты приватизации корпорации, писали в марте «Ведомости» со ссылкой на источники. Идею проведения приватизации в формате IPO с середины прошлого года продвигает генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко. 11 апреля министр финансов России Антон Силуанов назвал приватизацию «Дом.РФ» через IPO реалистичным вариантом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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