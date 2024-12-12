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Акции «квазииностранцев» дешевеют на фоне запрета приобретения «неквалами»

Ведомости

Расписки компаний, еще не закончивших редомициляцию в Россию, дешевеют на фоне регуляторных требований, которые вступят в силу с 1 января 2025 г. К примеру, акции Ozon теряют в цене около 4%, по состоянию на 13:23 мск их стоимость составила 2713 руб.

С 1 января в силу вступит указание ЦБ, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом.  В связи с этим Мосбиржа с начала года запретит неквалам покупку бумаг «квазииностранцев», присвоив им новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам». Исполнение новых требований регулирования не потребует обособления бумаг в какой-либо сегмент или сектор, у неквалифицированных инвесторов останется возможность продать акции таких эмитентов, уточнила биржа.

Акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках, а могут торговаться только в третьем эшелоне, следует из положения Банка России «О допуске ценных бумаг к организованным торгам». В связи с новыми требованиями риск попасть в третий эшелон есть у расписок на акции как минимум четырех крупных эмитентов – онлайн-ритейлера Ozon, девелопера «Эталон», онлайн-платформы объявлений по недвижимости ЦИАН и сети гипермаркетов «О’кей», пояснил юрист NSP Глеб Бойко.

4 декабря Мосбиржа сообщила, что количество частных инвесторов на торговой плодащке увеличилось на 493 000 в ноябре. Суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке составил 97,5 млрд руб. В облигации было вложено 46,1 млрд руб., в биржевые паевые инвестфонды (БПИФы) – 57,8 млрд руб. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 млрд руб.

Как следует из статистики, самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7% соответственно), акции «Лукойла» (16%), «Газпрома» (14%), «Роснефти» (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7%), акции «Яндекса» (5%), «Норникеля» (5%), «Т-технологий» (5%) и «Полюса» (4%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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