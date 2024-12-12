Акции «квазииностранцев» дешевеют на фоне запрета приобретения «неквалами»

Акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках, а могут торговаться только в третьем эшелоне, следует из положения Банка России «О допуске ценных бумаг к организованным торгам». В связи с новыми требованиями риск попасть в третий эшелон есть у расписок на акции как минимум четырех крупных эмитентов – онлайн-ритейлера Ozon, девелопера «Эталон», онлайн-платформы объявлений по недвижимости ЦИАН и сети гипермаркетов «О’кей», пояснил юрист NSP Глеб Бойко.