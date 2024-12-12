Акции «квазииностранцев» дешевеют на фоне запрета приобретения «неквалами»
С 1 января в силу вступит указание ЦБ, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. В связи с этим Мосбиржа с начала года запретит неквалам покупку бумаг «квазииностранцев», присвоив им новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам». Исполнение новых требований регулирования не потребует обособления бумаг в какой-либо сегмент или сектор, у неквалифицированных инвесторов останется возможность продать акции таких эмитентов, уточнила биржа.
Акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках, а могут торговаться только в третьем эшелоне, следует из положения Банка России «О допуске ценных бумаг к организованным торгам». В связи с новыми требованиями риск попасть в третий эшелон есть у расписок на акции как минимум четырех крупных эмитентов – онлайн-ритейлера Ozon, девелопера «Эталон», онлайн-платформы объявлений по недвижимости ЦИАН и сети гипермаркетов «О’кей», пояснил юрист NSP Глеб Бойко.
4 декабря Мосбиржа сообщила, что количество частных инвесторов на торговой плодащке увеличилось на 493 000 в ноябре. Суммарный объем инвестиций физлиц на фондовом рынке составил 97,5 млрд руб. В облигации было вложено 46,1 млрд руб., в биржевые паевые инвестфонды (БПИФы) – 57,8 млрд руб. Частные инвесторы сократили инвестиции в акции на 6,4 млрд руб.
Как следует из статистики, самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30% и 7% соответственно), акции «Лукойла» (16%), «Газпрома» (14%), «Роснефти» (7%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (7%), акции «Яндекса» (5%), «Норникеля» (5%), «Т-технологий» (5%) и «Полюса» (4%).