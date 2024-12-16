Мосбиржа понизит уровень листинга акций «квазирезидентов» 3 января
Согласно сообщению биржи, также из второго уровня в третий будут переведены бумаги сети гипермаркетов «Окей», а активы Qiwi будут ограничены для покупки только со стороны квалифицированных инвесторов. Уточняется, что все перечисленные активы указанных эмитентов будут доступны к приобретению только со стороны «квалов». 12 декабря акции «квазирезидентов» начали дешеветь на фоне запрета их приобретения «неквалами».
С 1 января в силу вступит указание ЦБ, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. В связи с этим Мосбиржа с начала года запретит «неквалам» покупку бумаг «квазииностранцев», присвоив им новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам». Исполнение новых требований регулирования не потребует обособления бумаг в какой-либо сегмент или сектор, у неквалифицированных инвесторов останется возможность продать акции таких эмитентов, уточняла биржа.
Акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках, а могут торговаться только в третьем эшелоне, следует из положения Банка России «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».