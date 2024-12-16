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Мосбиржа понизит уровень листинга акций «квазирезидентов» 3 января

Ведомости

Мосбиржа переведет акции «квазирезидентов» – компаний, еще не закончивших процесс редомициляции в РФ, – с первого в третий эшелон листинга 3 января 2025 г. Под снижение попадают бумаги Ozon, ЦИАНа, «Эталона», «Русагро» и Fix Price, говорится в сообщении торговой площадки.

Согласно сообщению биржи, также из второго уровня в третий будут переведены бумаги сети гипермаркетов «Окей», а активы Qiwi будут ограничены для покупки только со стороны квалифицированных инвесторов. Уточняется, что все перечисленные активы указанных эмитентов будут доступны к приобретению только со стороны «квалов». 12 декабря акции «квазирезидентов» начали дешеветь на фоне запрета их приобретения «неквалами».

С 1 января в силу вступит указание ЦБ, согласно которому неквалифицированные инвесторы не смогут покупать ценные бумаги, эмитентом которых является иностранное государство или лицо, зарегистрированное за рубежом. В связи с этим Мосбиржа с начала года запретит «неквалам» покупку бумаг «квазииностранцев», присвоив им новый признак – «доступная для покупок только квалифицированным инвесторам». Исполнение новых требований регулирования не потребует обособления бумаг в какой-либо сегмент или сектор, у неквалифицированных инвесторов останется возможность продать акции таких эмитентов, уточняла биржа.

Акции, депозитарные расписки и облигации, запрещенные к покупке неквалифицированным инвесторам, не могут находиться в первом и втором котировальных списках, а могут торговаться только в третьем эшелоне, следует из положения Банка России «О допуске ценных бумаг к организованным торгам».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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