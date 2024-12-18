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Аналитики БКС выделили фаворитов в каждом секторе экономики

Ведомости

Фаворитами «БКС мир инвестиций» на фондовом рынке за 12 месяцев 2024 г. стали акции «Газпрома», «Сбера» и «Яндекса», следует из статистики инвесткомпании в презентации «Российский рынок акций».

Аналитики выделили в качестве фаворитов акции ПАО «Татнефть» и ПАО «Газпром» в нефтегазовом секторе. В секторе металлургии и добычи – акции ПАО ГМК «Норникель», секторе финансов – «Сбера», «Т-технологий», «Мосбиржи», недвижимости – группы «Эталон».

В секторе интернет-компаний фаворитами выбраны акции «Яндекса», HeadHunter и Ozon. На рынке ритейла выделяются группа «Мать и Дитя», аналитики следят за началом торгов Х5 Group.

Фаворитами в секторе электроэнергетики стали акции «Интер РАО», «Мосэнерго», «ТГК-1». В транспорте – «Совкомфлот» и «Делимобиль», промышленности и удобрениях – акции «Фосагро», «Промомед» и «Озон фарма».

4 декабря президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил о необходимости сделать фондовые рынки привлекательнее для россиян. Он говорил, что инвестиции на фондовом рынке должны быть не менее привлекательными для россиян, чем банковские депозиты.

В тот же день Мосбиржа сообщила об увеличении количества частных инвесторов на площадке на 493 000 человек в ноябре. Общий показатель физлиц, имеющих брокерские счета, по итогам месяца составил 34,7 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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