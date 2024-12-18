Аналитики БКС выделили фаворитов в каждом секторе экономики
Фаворитами «БКС мир инвестиций» на фондовом рынке за 12 месяцев 2024 г. стали акции «Газпрома», «Сбера» и «Яндекса», следует из статистики инвесткомпании в презентации «Российский рынок акций».
В секторе интернет-компаний фаворитами выбраны акции «Яндекса», HeadHunter и Ozon. На рынке ритейла выделяются группа «Мать и Дитя», аналитики следят за началом торгов Х5 Group.
Фаворитами в секторе электроэнергетики стали акции «Интер РАО», «Мосэнерго», «ТГК-1». В транспорте – «Совкомфлот» и «Делимобиль», промышленности и удобрениях – акции «Фосагро», «Промомед» и «Озон фарма».
В тот же день Мосбиржа сообщила об увеличении количества частных инвесторов на площадке на 493 000 человек в ноябре. Общий показатель физлиц, имеющих брокерские счета, по итогам месяца составил 34,7 млн человек.