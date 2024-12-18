Аналитики БКС выделили фаворитов в каждом секторе экономики

4 декабря президент РФ Владимир Путин во время выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» заявил о необходимости сделать фондовые рынки привлекательнее для россиян. Он говорил, что инвестиции на фондовом рынке должны быть не менее привлекательными для россиян, чем банковские депозиты.