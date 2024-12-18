Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов

Ведомости

Индекс Мосбиржи в ходе торгов поднялся выше 2400 пунктов после падения на закрытии торгов 17 декабря. На закрытии основной сессии (18:45 мск) показатель составил 2 409 пунктов, прибавив 1,35%, свидетельствуют данные торговой площадки.

Лидерами роста выступают VK (3,45%), МКБ (3,24%), БСП (3,32%), «Мечел» (3,28%) и ПИК (3,26%). Российский рынок после позитивного старта сдал позиции, но в середине сессии вернулся к восходящей динамике на фоне улучшения валютного и сырьевого факторов, подчеркнули в «БКС мир инвестиций». Эксперты отмечают, что рынок российских акций открылся вверх, отыгрывая отскок, произошедший 17 декабря на вечерней сессии.

«Но вечерней рост ускорился на фоне данных по инфляции. Правда, вряд ли они способны повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке в ближайшую пятницу», – говорят эксперты.

По данным экспертов «Альфа-инвестиций», несмотря на отскок, сохраняется негативный тренд. По словам экспертов, лучше индекса выглядели крупные экспортеры, прежде всего, металлурги, хуже – газовики и ИТ-сектор. Объемы торгов акциями оказались на минимумах более чем за месяц. В «Цифра брокер» заявляли, что спад котировок в секторе технологий может быть связан с тем, что госсектор на 36% сократил закупки российского ПО в 2024 г. по сравнению с 2023 г.

В ходе торгов 17 декабря индекс Мосбири вновь обновил годовой минимум, опустившись ниже 2400 пунктов. Лидерами падения в ходе торгов стали «Лукойл» (–6,34%), «Северсталь» (–3,41%) и «Русгидро» (–1,02%). Наибольший рост показали акции Ozon (+1,77%), En+Group (+1,71) и «Полюса» (+1,46%). Эксперты отмечали, что, «возможно, игра на закрытие данных гэпов окажет поддержку рынку в ближайшие активные дни».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных