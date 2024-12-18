Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов

По данным экспертов «Альфа-инвестиций», несмотря на отскок, сохраняется негативный тренд. По словам экспертов, лучше индекса выглядели крупные экспортеры, прежде всего, металлурги, хуже – газовики и ИТ-сектор. Объемы торгов акциями оказались на минимумах более чем за месяц. В «Цифра брокер» заявляли, что спад котировок в секторе технологий может быть связан с тем, что госсектор на 36% сократил закупки российского ПО в 2024 г. по сравнению с 2023 г.