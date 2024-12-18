Индекс Мосбиржи поднялся выше 2400 пунктов
Индекс Мосбиржи в ходе торгов поднялся выше 2400 пунктов после падения на закрытии торгов 17 декабря. На закрытии основной сессии (18:45 мск) показатель составил 2 409 пунктов, прибавив 1,35%, свидетельствуют данные торговой площадки.
Лидерами роста выступают VK (3,45%), МКБ (3,24%), БСП (3,32%), «Мечел» (3,28%) и ПИК (3,26%). Российский рынок после позитивного старта сдал позиции, но в середине сессии вернулся к восходящей динамике на фоне улучшения валютного и сырьевого факторов, подчеркнули в «БКС мир инвестиций». Эксперты отмечают, что рынок российских акций открылся вверх, отыгрывая отскок, произошедший 17 декабря на вечерней сессии.
«Но вечерней рост ускорился на фоне данных по инфляции. Правда, вряд ли они способны повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке в ближайшую пятницу», – говорят эксперты.
По данным экспертов «Альфа-инвестиций», несмотря на отскок, сохраняется негативный тренд. По словам экспертов, лучше индекса выглядели крупные экспортеры, прежде всего, металлурги, хуже – газовики и ИТ-сектор. Объемы торгов акциями оказались на минимумах более чем за месяц. В «Цифра брокер» заявляли, что спад котировок в секторе технологий может быть связан с тем, что госсектор на 36% сократил закупки российского ПО в 2024 г. по сравнению с 2023 г.
В ходе торгов 17 декабря индекс Мосбири вновь обновил годовой минимум, опустившись ниже 2400 пунктов. Лидерами падения в ходе торгов стали «Лукойл» (–6,34%), «Северсталь» (–3,41%) и «Русгидро» (–1,02%). Наибольший рост показали акции Ozon (+1,77%), En+Group (+1,71) и «Полюса» (+1,46%). Эксперты отмечали, что, «возможно, игра на закрытие данных гэпов окажет поддержку рынку в ближайшие активные дни».