Инвесторы столкнутся с повышенным налогом при продаже акций X5 после переезда
Инвесторы, которые приобрели расписки X5 Group (ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») под идею перерегистрации компании в РФ, вынуждены будут заплатить повышенный налог. Об этом пишет «РБК инвестиции» со ссылкой на сообщение ритейлера и брокерские компании.
Для инвесторов, которые покупали расписки X5 до перерегистрации, а продадут акции уже российского ПАО «Корпоративный центр ИКС 5», налогооблагаемая база увеличится на 42,4% от стоимости приобретения ценных бумаг. Это связано с особым порядком учета затрат на приобретение бумаг компаний, которые переезжают в РФ в рамках закона № 470-ФЗ о принудительной перерегистрации.
Брокер «Атон» в своей клиентской рассылке указал особенности учета затрат: 57,6% перенесены на новые акции ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» (ISIN: RU000A108X38), а 42,4% остались на депозитарных расписках X5 Retail Group N.V. (ISIN: US98387E2054), передает «РБК инвестиции».
Представитель инвесткомпании «Цифра брокер» также сообщил, что выступит налоговым агентом по расчету НДФЛ после продажи бумаг. Налоговая база на акции будет рассчитываться по формуле «доходы от реализации минус расходы». В брокере «Сбера» заверили, что предупредили клиентов о налоговых последствиях в акциях «ИКС 5», брокер в этой ситуации будет выступать налоговым агентом после продажи бумаги.
Мосбиржа начнет торги акциями (ПАО) «Корпоративный центр ИКС 5», на которой сконцентрированы бывшие активы X5 Retail Group, c 9 января 2025 г. Акции будут находиться в первом уровне листинга. Всего будет размещено 271 млн бумаг номинальной стоимостью 1164 руб. каждая, сообщалось в октябре на сайте биржи. В декабре X5 Group получила тикер «X5».
Х5 Group увеличила выручку в первом полугодии 2024 г. на 25,9% год к году до 1,84 трлн руб. Чистая выручка «Пятерочки» выросла на 21,8% год к году, составив 1,4 трлн руб., «Перекрестка» – на 15,1% до 214,3 млрд, «Чижика» – на 125% до 101,9 млрд. Чистая выручка офлайн-продаж увеличилась на 24%, составив 1,75 трлн руб. Выручка с продаж цифровых бизнесов увеличилась на 77%, достигнув 93,4 млрд руб.