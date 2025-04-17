«Яндекс» выплатит дивиденды в размере 80 рублей на акцию

«Яндекс» опубликовал отчетность за весь 2024 г. в феврале. Выручка МКПАО за 2024 г. достигла 1,095 трлн руб. и выросла относительно 2023 г. на 37%. Скорректированная EBITDA составила 188,6 млрд руб., что на 56% выше, чем в 2023 г.