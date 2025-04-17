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/ Инвестиции

«Яндекс» выплатит дивиденды в размере 80 рублей на акцию

Ведомости

МКПАО «Яндекс» выплатит дивиденды за 2024 г. в размере 80 руб. на акцию. Это следует из сообщения корпорации, размещенного в центре раскрытия корпоративной информации.

Общий размер дивидендов составит 30,1 млрд руб. Решение по дивидендам было принято 15 апреля, выплаты пройдут 28 апреля. Уточняется, что выплаты будут осуществлены за первые шесть месяцев 2024 г.

«Яндекс» опубликовал отчетность за весь 2024 г. в феврале. Выручка МКПАО за 2024 г. достигла 1,095 трлн руб. и выросла относительно 2023 г. на 37%. Скорректированная EBITDA составила 188,6 млрд руб., что на 56% выше, чем в 2023 г. 

Чистая прибыль «Яндекса» достигла 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%. Скорректированная чистая прибыль составила 100,9 млрд руб., увеличившись почти в два раза.

10 апреля Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию акций МКПАО «Яндекс». В марте 2025 г. совет директоров «Яндекса» решил дополнительно разместить до 6 млн акций по закрытой подписке. Размещение допэмиссии направлено на реализацию программы мотивации сотрудников, выпущенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации «ЕСОП СПВ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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