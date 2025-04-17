«Яндекс» выплатит дивиденды в размере 80 рублей на акцию
МКПАО «Яндекс» выплатит дивиденды за 2024 г. в размере 80 руб. на акцию. Это следует из сообщения корпорации, размещенного в центре раскрытия корпоративной информации.
Общий размер дивидендов составит 30,1 млрд руб. Решение по дивидендам было принято 15 апреля, выплаты пройдут 28 апреля. Уточняется, что выплаты будут осуществлены за первые шесть месяцев 2024 г.
«Яндекс» опубликовал отчетность за весь 2024 г. в феврале. Выручка МКПАО за 2024 г. достигла 1,095 трлн руб. и выросла относительно 2023 г. на 37%. Скорректированная EBITDA составила 188,6 млрд руб., что на 56% выше, чем в 2023 г.
Чистая прибыль «Яндекса» достигла 11,5 млрд руб., снизившись за год сразу на 79%. Скорректированная чистая прибыль составила 100,9 млрд руб., увеличившись почти в два раза.
10 апреля Банк России зарегистрировал дополнительную эмиссию акций МКПАО «Яндекс». В марте 2025 г. совет директоров «Яндекса» решил дополнительно разместить до 6 млн акций по закрытой подписке. Размещение допэмиссии направлено на реализацию программы мотивации сотрудников, выпущенные бумаги будут переданы администратору программы мотивации «ЕСОП СПВ».