Индекс DAX упал на 1,1% после провала Мерца в первом туре

С декабря 2021 г. федеральным канцлером Германии был Олаф Шольц. После распада его коалиции в декабре 2024 г. и проигрыша СДПГ в пользу ХДС/ХСС на выборах в феврале 2025 г. он стал исполняющим обязанности федерального канцлера ФРГ. 5 мая в Берлине состоялась торжественная церемония прощания с Шольцем. В прощальной речи он пожелал Мерцу больших успехов и удачи в предстоящих вызовах. Ожидалось, что Шольц передаст дела Мерцу после его несостоявшейся победы в первом туре голосования.