Индекс DAX упал на 1,1% после провала Мерца в первом туре
Основной индекс фондового рынка Германии DAX упал на 1,1% после того, как стало известно о провале первого тура голосования по кандидатуре лидера Христианско-демократического союза Фридриха Мерца на должность канцлера ФРГ. Это следует из данных торговой площадки.
К 17:20 мск показатель скорректировался до 23,247 пункта (-0,38%).
Мерц не смог набрать достаточного количества голосов, чтобы стать канцлером ФРГ в первом туре. Он получил 310 голосов вместо 316, необходимых для избрания. Это произошло впервые со времен Второй мировой войны и привело к хаосу в правительственном квартале Берлина. После провала Мерц принял решение вновь баллотироваться во втором туре, который начался в бундестаге в 15:15 по местному времени (16:15 мск) 6 мая.
С декабря 2021 г. федеральным канцлером Германии был Олаф Шольц. После распада его коалиции в декабре 2024 г. и проигрыша СДПГ в пользу ХДС/ХСС на выборах в феврале 2025 г. он стал исполняющим обязанности федерального канцлера ФРГ. 5 мая в Берлине состоялась торжественная церемония прощания с Шольцем. В прощальной речи он пожелал Мерцу больших успехов и удачи в предстоящих вызовах. Ожидалось, что Шольц передаст дела Мерцу после его несостоявшейся победы в первом туре голосования.