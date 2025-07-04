Газета
Телеграм
Главная / Инвестиции /

ЦБ объяснил решение приостановить торги акциями ЮГК

Ведомости

Решение о приостановке торгов акциями ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) принято, «дабы дать рынку успокоиться». Об этом заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на Финансовом конгрессе ЦБ.

По его словам, возникла очень высокая волатильность в бумаге на фоне арестов активов ЮГК, а потенциальные, очень высокие потери инвесторов не оправданы.

4 июля Мосбиржа объявила об остановке торгов акциями ЮГК на основании предписания Банка России. Торги акциями приостановлены во всех режимах торгов.

Генпрокуратура РФ 3 июля подала исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие бизнесмену Константину Струкову. Первое заседание пройдет 8 июля, суд в Челябинске принял обеспечительные меры в виде ареста активов. 

Как рассказал источник «Ведомостей», причиной подачи иска стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли. Сам Струков сообщил, что находится в Челябинской области и не намерен скрываться от правоохранителей. 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных