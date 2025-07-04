ЦБ объяснил решение приостановить торги акциями ЮГК
Решение о приостановке торгов акциями ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) принято, «дабы дать рынку успокоиться». Об этом заявил журналистам заместитель председателя Банка России Филипп Габуния на Финансовом конгрессе ЦБ.
По его словам, возникла очень высокая волатильность в бумаге на фоне арестов активов ЮГК, а потенциальные, очень высокие потери инвесторов не оправданы.
Генпрокуратура РФ 3 июля подала исковое заявление в суд с требованием обратить в доход государства акции ЮГК, принадлежащие бизнесмену Константину Струкову. Первое заседание пройдет 8 июля, суд в Челябинске принял обеспечительные меры в виде ареста активов.
Как рассказал источник «Ведомостей», причиной подачи иска стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли. Сам Струков сообщил, что находится в Челябинской области и не намерен скрываться от правоохранителей.