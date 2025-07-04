ЦБ объяснил решение приостановить торги акциями ЮГК

Как рассказал источник «Ведомостей», причиной подачи иска стало совмещение Струковым должности депутата, влияющего на законодательство в сфере природопользования, с управлением коммерческими организациями в этой же отрасли. Сам Струков сообщил, что находится в Челябинской области и не намерен скрываться от правоохранителей.