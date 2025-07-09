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Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля

Ведомости

Индекс Мосбиржи (IMOEX) обновил минимум с 9 апреля, опустившись ниже 2700 пунктов. Это следует из данных площадки.

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2696,45 пункта (-2,2%, в течение сессии индекс падал ниже 2685).

Это произошло под давлением продаж на фоне возросших рисков введения новых антироссийских санкций со стороны США. Кроме того, сохраняются также ожидания введения 18-го пакета санкций со стороны Евросоюза.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что задача по урегулированию конфликта на Украине оказалась сложнее, чем ожидалось. В этот же день американский лидер заявил, что всерьез рассматривает возможность одобрения нового законопроекта об антироссийских санкциях. Он подчеркнул, что «очень решительно» относится к этому вопросу. Американский лидер также выразил недовольство действиями президента РФ Владимира Путина. На вопрос, каким образом он намерен выразить свое недовольство, Трамп ответил уклончиво: «Я вам этого не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?»

Глава Евросовета Антониу Кошта 27 июня сообщил, что 18-й пакет санкций против России не был утвержден саммитом Евросоюза. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен при этом заявила, что работа над 18-м пакетом «идет полным ходом». О возможных сроках ее завершения она умолчала.

6 июня индекс Мосбиржи вырос на 1,86%, превысив 2900 пунктов после решения совета директоров Банка России о снижении ключевой ставки до 20%. Индекс превысил показатель через минуту после объявления о решении ЦБ. В 13:31 мск он достигал 2908,5 пункта, позже достигнув 2910,52 к 13:32 мск.

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