Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 9 апреля

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что задача по урегулированию конфликта на Украине оказалась сложнее, чем ожидалось. В этот же день американский лидер заявил, что всерьез рассматривает возможность одобрения нового законопроекта об антироссийских санкциях. Он подчеркнул, что «очень решительно» относится к этому вопросу. Американский лидер также выразил недовольство действиями президента РФ Владимира Путина. На вопрос, каким образом он намерен выразить свое недовольство, Трамп ответил уклончиво: «Я вам этого не скажу. Разве мы не хотим сделать небольшой сюрприз?»