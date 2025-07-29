СД «Яндекса» рассмотрит дивиденды в 80 рублей на акцию за первое полугодие 2025 года

25 апреля «Ведомости» писали, что за I квартал 2025 г. «Яндекс» увеличил выручку на 34% с 228,3 млрд руб. в первые три месяца 2024 г. до 306,5 млрд руб. При этом компания получила убыток в 10,8 млрд руб. против 20,1 млрд руб. прибыли за аналогичный период прошлого года.