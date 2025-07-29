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Главная / Инвестиции /

СД «Яндекса» рассмотрит дивиденды в 80 рублей на акцию за первое полугодие 2025 года

Ведомости

Совет директоров «Яндекса» на ближайшем заседании рассмотрит предложения менеджмента компании о выплате дивидендов по итогам первого полугодия 2025 г. в размере 80 руб. на акцию. Об этом сообщается на сервере раскрытия информации.

Заседание совета директоров назначено на 31 июля.

25 апреля «Ведомости» писали, что за I квартал 2025 г. «Яндекс» увеличил выручку на 34% с 228,3 млрд руб. в первые три месяца 2024 г. до 306,5 млрд руб. При этом компания получила убыток в 10,8 млрд руб. против 20,1 млрд руб. прибыли за аналогичный период прошлого года.

20 февраля «Яндекс» опубликовал финансовые результаты за 2024 г. Выручка компании составила рекордные 1,095 трлн руб., впервые превысив отметку в 1 трлн руб., и выросла на 37% по сравнению с 2023 г. Чистая прибыль снизилась на 79% до 11,5 млрд руб. Скорректированная чистая прибыль составила 100,9 млрд руб., показав рост почти в два раза.

В апреле «Яндекс» принял решение о выплате дивидендов за прошлый год в размере 80 руб. на акцию. Общий размер дивидендов составил 30,1 млрд руб.

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