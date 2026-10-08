Греф рассказал, кто является царем российского фондового рынка

23 июля директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко сообщил, что розничные инвесторы по итогам первого полугодия 2026 г. заработали на фондах денежного рынка на Московской бирже 132,5 млрд руб. – на 16,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В расчет включены все соответствующие биржевые и открытые паевые инвестфонды. Их управляющие ежедневно размещают на денежном рынке около 2,1 трлн руб.