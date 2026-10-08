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Главная / Инвестиции /

Греф рассказал, кто является царем российского фондового рынка

Наталья Захарова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Глава Сбербанка Герман Греф назвал розничного инвестора «царем» российского фондового рынка. Об этом он сказал на инвестиционном форуме «Настоящее – будущее».

«Никто никогда не сможет заменить розничного инвестора. Это главный инвестор. <...> Розничный инвестор, конечно, – это наш царь», – подчеркнул Греф.

По его словам, фокус финансового сектора должен оставаться именно на частном капитале. Институциональные инвесторы никуда не исчезнут, однако корпорации и управляющие фондами все же представляют интересы стоящих за ними физических лиц.

Греф на форуме также озвучил, какие пять активов должны быть в портфеле у частного инвестора. Он назвал флоатеры, облигации федерального займа (ОФЗ), дивидендные акции, биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) и цифровые финансовые активы (ЦФА).

23 июля директор по развитию денежного рынка Мосбиржи Дмитрий Даниленко сообщил, что розничные инвесторы по итогам первого полугодия 2026 г. заработали на фондах денежного рынка на Московской бирже 132,5 млрд руб. – на 16,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года. В расчет включены все соответствующие биржевые и открытые паевые инвестфонды. Их управляющие ежедневно размещают на денежном рынке около 2,1 трлн руб.

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