Оперная певица Марина Ребека – мастерица на все стили

Филармонический год начался с более чем удачного концерта, вошедшего в цикл «Звезды мировой оперы в Москве»

Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: Мастерица на все стили

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Марина Ребека – новое для московского слушателя имя, хотя латышскую певицу знают на лучших сценах мира Евгений Разумный / Ведомости

Филармонический год начался с более чем удачного концерта, вошедшего в цикл «Звезды мировой оперы в Москве». Марина Ребека – новое для московского слушателя имя, хотя латышскую певицу знают на лучших сценах мира. Гостью встретили сдержанно, а проводили овациями, которые она абсолютно заслужила.

В мире не так много оперных звезд, с равным успехом поющих разный репертуар, и Марина Ребека оказалась одной из них. Концерт она разбила на шесть глав и в каждой продемонстрировала отдельный стиль.

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