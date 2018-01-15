Статья опубликована в № 4486 от 15.01.2018 под заголовком: Мастерица на все стили
Оперная певица Марина Ребека – мастерица на все стили
Филармонический год начался с более чем удачного концерта, вошедшего в цикл «Звезды мировой оперы в Москве»
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Марина Ребека – новое для московского слушателя имя, хотя латышскую певицу знают на лучших сценах мира
Евгений Разумный / Ведомости
Филармонический год начался с более чем удачного концерта, вошедшего в цикл «Звезды мировой оперы в Москве». Марина Ребека – новое для московского слушателя имя, хотя латышскую певицу знают на лучших сценах мира. Гостью встретили сдержанно, а проводили овациями, которые она абсолютно заслужила.
В мире не так много оперных звезд, с равным успехом поющих разный репертуар, и Марина Ребека оказалась одной из них. Концерт она разбила на шесть глав и в каждой продемонстрировала отдельный стиль.
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