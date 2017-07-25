Молодые компании не пускают женщин в советы директоров

Половина компаний, ставших публичными в последние три года, не имели женщин-директоров

Статья опубликована в № 4370 от 25.07.2017 под заголовком: IPO в мужском коллективе

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Объектами исследования 2020 Women on Boards стали американские компании с самой большой рыночной капитализацией в первый день торгов акциями Hero Images / Getty Images

Несмотря на активные призывы усилить присутствие женщин в советах директоров компаний, не все к ним прислушиваются. В советах директоров почти у половины из 75 крупнейших компаний, ставших публичными в последние три года, не было женщин на момент проведения IPO, показало недавнее исследование правозащитной организации 2020 Women on Boards. В большинстве из этих 37 компаний советы директоров до сих пор состоят только из мужчин.

«Мы не ожидали, что все настолько плохо», – говорит президент 2020 Women on Boards Малли Геро. Ее организация ставит цель – увеличить число женщин в советах директоров компаний к 2020 г.

Объектами исследования 2020 Women on Boards стали американские компании с самой большой рыночной капитализацией в первый день торгов акциями, вышедшие на биржу в 2014–2016 гг. Это первое исследование о гендерном составе советов директоров новых публичных компаний в США, отмечает Геро.

«Три четверти компаний, привлекших в ходе IPO самые значительные средства, на тот момент имели в составе совета директоров только мужчин или всего одну женщину», – говорится в докладе организации. Две трети этих компаний находятся в такой же ситуации и спустя два года после IPO.