Молодые компании не пускают женщин в советы директоров
- Джоан Люблин
- / The Wall Street Journal
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Несмотря на активные призывы усилить присутствие женщин в советах директоров компаний, не все к ним прислушиваются. В советах директоров почти у половины из 75 крупнейших компаний, ставших публичными в последние три года, не было женщин на момент проведения IPO, показало недавнее исследование правозащитной организации 2020 Women on Boards. В большинстве из этих 37 компаний советы директоров до сих пор состоят только из мужчин.
«Мы не ожидали, что все настолько плохо», – говорит президент 2020 Women on Boards Малли Геро. Ее организация ставит цель – увеличить число женщин в советах директоров компаний к 2020 г.
Объектами исследования 2020 Women on Boards стали американские компании с самой большой рыночной капитализацией в первый день торгов акциями, вышедшие на биржу в 2014–2016 гг. Это первое исследование о гендерном составе советов директоров новых публичных компаний в США, отмечает Геро.
«Три четверти компаний, привлекших в ходе IPO самые значительные средства, на тот момент имели в составе совета директоров только мужчин или всего одну женщину», – говорится в докладе организации. Две трети этих компаний находятся в такой же ситуации и спустя два года после IPO.
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