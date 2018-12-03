Нужны ли топ-менеджерам личные помощники

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Варвара Гранкова

В недавней статье Financial Times об Ингве Слингстаде, руководителе крупнейшего в мире суверенного инвестиционного фонда, рассказывалось, что у 56-летнего норвежского топ-менеджера нет личного секретаря. Он сам назначает встречи и организует свои поездки. Это выглядит странным даже по скандинавским меркам. Слингстад – не босс-новатор технологического стартапа. Он зарабатывает $800 000 в год и руководит норвежским суверенным инвестиционным фондом в $1 трлн. Фонд владеет акциями более 9000 компаний и проводит по 3500 деловых встреч в год. Возникает вопрос: неужели Слингстад сам пишет по электронной почте ассистентам других топ-менеджеров, когда хочет встретиться с ними?

Удивительно, но это так. «Я действительно часто так делаю», – подтверждает Слингстад и объясняет, что нередко общается с помощниками директоров, с которыми ему приходится обсуждать важные деловые вопросы. «Некоторые удивляются», – продолжает Слингстад, особенно когда он лично перезванивает в ответ на письмо от ассистента с предложением назначить встречу. «Они иногда не понимают, кто я. А я говорю, что я тот, с кем назначена встреча», – рассказывает он.

Еще чаще он предоставляет согласовывать детали сотрудникам соответствующих подразделений. Инвестиционно-банковское подразделение общается с банкирами, служба внешних связей – с журналистами и т. д. Но неужели сам Слингстад пользуется сервисами онлайн-бронирования, чтобы заказать билет на самолет или номер в гостинице? Бывает и такое, говорит Слингстад. Но иногда он обращается за этим в агентство. Любой из этих путей проще, чем решать вопросы через ассистента, уверен норвежец, даже если в итоге он приедет в аэропорт и только там узнает об отмене рейса.