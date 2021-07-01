Как стартапы повышают чужую производительность труда

Как стартапы повышают чужую производительность трудаИ почему их продукты используют, даже если сотрудники корпораций против
Одни компании используют трекеры задач, которые показывают, сколько заданий сотрудник получил за день и сколько из них выполнил. Другие помогают сотрудникам освоить новый софт, не тратя время на скучные инструкции и звонки в техподдержку. Остальные следят за компьютерами сотрудников, чтобы заснять момент, когда те отложили работу и занялись собственными делами. По оценкам Минэкономразвития, производительность труда в России втрое ниже, чем в развитых странах.
Недавно Московский инновационный кластер поддержал 27 стартапов, победивших в конкурсе Social Tech Challenge. В сегменте «производительность труда» жюри отметило три компании: EZwork, HintEd и Kickidler. «Ведомости» выяснили, чем они занимаются и могут ли их решения настроить сотрудников на продуктивную работу.
Пни бездельника
Во время перехода на удаленку спрос на программное обеспечение для наблюдения за сотрудниками вырос на 51%, подсчитало международное аналитическое агентство Top10VPN. Руководители боялись, что дома сотрудники станут чаще отвлекаться от работы, и начали искать программы слежки. Исследователи выяснили, как менялось число поисковых запросов 10 популярных сервисов слежки, в том числе российской программы Kickidler. В апреле 2020 г. число запросов с ее названием выросло почти в 2,5 раза.