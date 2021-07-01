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Как стартапы повышают чужую производительность труда

И почему их  продукты используют, даже если сотрудники корпораций против
Елена Федотова
Варвара Гранкова

Одни компании используют трекеры задач, которые показывают, сколько заданий сотрудник получил за день и сколько из них выполнил. Другие помогают сотрудникам освоить новый софт, не тратя время на скучные инструкции и звонки в техподдержку. Остальные следят за компьютерами сотрудников, чтобы заснять момент, когда те отложили работу и занялись собственными делами. По оценкам Минэкономразвития, производительность труда в России втрое ниже, чем в развитых странах.

Недавно Московский инновационный кластер поддержал 27 стартапов, победивших в конкурсе Social Tech Challenge. В сегменте «производительность труда» жюри отметило три компании: EZwork, HintEd и Kickidler. «Ведомости» выяснили, чем они занимаются и могут ли их решения настроить сотрудников на продуктивную работу.

Пни бездельника

Во время перехода на удаленку спрос на программное обеспечение для наблюдения за сотрудниками вырос на 51%, подсчитало международное аналитическое агентство Top10VPN. Руководители боялись, что дома сотрудники станут чаще отвлекаться от работы, и начали искать программы слежки. Исследователи выяснили, как менялось число поисковых запросов 10 популярных сервисов слежки, в том числе российской программы Kickidler. В апреле 2020 г. число запросов с ее названием выросло почти в 2,5 раза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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