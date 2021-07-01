Как стартапы повышают чужую производительность труда

Одни компании используют трекеры задач, которые показывают, сколько заданий сотрудник получил за день и сколько из них выполнил. Другие помогают сотрудникам освоить новый софт, не тратя время на скучные инструкции и звонки в техподдержку. Остальные следят за компьютерами сотрудников, чтобы заснять момент, когда те отложили работу и занялись собственными делами. По оценкам Минэкономразвития, производительность труда в России втрое ниже, чем в развитых странах.