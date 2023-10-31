Самым издаваемым в России впервые стал автор цифровых книг

Самым издаваемым в России впервые стал автор цифровых книгПо тиражам Анна Джейн обошла Достоевского, Агату Кристи и Булгакова
Рейтинг самых издаваемых в России авторов художественной литературы по итогам января – сентября 2023 г. возглавила писательница Анна Джейн (настоящее имя – Анна Потапкина), следует из данных Российской книжной палаты (РКП). Совокупный тираж ее книг за этот период составил 745 500 экземпляров. Вторую позицию занял Федор Достоевский (659 000), на третьем месте – Агата Кристи (536 000). На четвертой и пятой позиции – Михаил Булгаков (432 600) и Лев Толстой (403 770) соответственно.
Совокупный тираж книг в январе – сентябре 2023 г. сократился к аналогичному периоду 2022 г. на 17,9% до 207,8 млн экземпляров, следует из данных РКП.
Автор цифровых книг, или digital-автор (то есть издававшийся изначально не в бумажном, а в цифровом формате самиздата), впервые стал лидером рейтинга РКП, отметила директор департамента «Прикладная литература и межиздательские проекты» издательства АСТ Евгения Ларина. В первом полугодии 2023 г. первую позицию в аналогичном рейтинге занимал Достоевский. С 2019 по 2022 г. топ возглавлял американский писатель Стивен Кинг, а до этого на протяжении более чем десяти лет первое место в нем удерживала автор детективов Дарья Донцова.
Анна Джейн – автор любовных young adult романов (произведения, рассчитанные на молодежь 14-25 лет, в которых главным героем является молодой человек, а в основе сюжета лежит процесс его становления). В 2010 г. автор начала публиковать свои произведения на digital-платформах самиздата. В 2014 г. книга Анны Джейн впервые была напечатана в бумажном формате: издательство АСТ выпустило ее роман «Музыкальный приворот».
Сейчас книги писательницы, помимо АСТ, выпускает издательство Clever. Среди самых популярных произведений автора – роман «Твое сердце будет разбито», циклы «Мы – искры», «Небесная музыка», «Мой идеальный смерч» и т.д.
1 февраля 2023 г. Анна Джейн, как стало известно из сообщений в официальных аккаунтах писательницы в соцсетях, умерла «из-за проблем со здоровьем».
Самиздат является драйвером развития рынка цифровых книг, говорил ранее в интервью «Ведомостям» совладелец «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. В апреле Новиков купил 51% в сервисе самиздата «Литнет». Это долгосрочные инвестиции в поддержку национальных авторов, пояснял он тогда «Ведомостям».
Продажи книг digital-авторов действительно растут выше рынка, фиксирует гендиректор группы компаний «Литрес» Сергей Анурьев. В 2022 г. сегмент самиздата увеличился на 10% и составил 33% (порядка 3,3 млрд руб.) от всего рынка цифровых книг, который в свою очередь показал нулевую динамику и достиг порядка 11 млрд руб., оценивает топ-менеджер.
В январе-июне 2023 г. самиздат обеспечил продажи более половины (52%) топ-1000 бестселлеров цифровых книг на «Литрес», следует из исследования сервиса. В первом полугодии 2023 г. рынок цифровых книг составил 5,95 млрд руб., его динамику в ГК не раскрыли. Согласно оценке Новикова, рост рынка за этот период достиг 11–12%. По итогам 2023 г., по оценке Анурьева, сегмент самиздата увеличится на 37% до порядка 5 млрд руб. Весь рынок, по данным «Литрес», вырастет на 13% к 2022 г. до примерно 12 млрд руб.
Самиздат будет развивать и сегмент бумажных книг, поскольку станет источником бестселлеров для издательств, говорит Новиков. На российском книжном рынке сейчас фиксируется дефицит громких переводных новинок, отмечали ранее эксперты. После начала СВО на Украине от планов выпускать свои новые книги в России отказались такие популярные писатели, как Стивен Кинг, Джоан Роулинг, Нил Гейман, Линвуд Баркли и др. Также ушли англо-американские издательства Penguin Random House (крупнейший в мире издатель книг на английском языке), Macmillan Publishers, Simon&Shuster.
В свою очередь на платформах самиздата порядка 50 000 «регулярно пишущих авторов», знает Новиков: «Лучшие из них, добившись успеха онлайн, далее издаются в бумаге».
К числу популярных писателей, чья карьера стартовала с самиздата, Новиков отнес фантаста Макса Глебова, авторов жанра young adult Медину Мирай, Асю Лавринович, Лию Стэффи, а также лауреата премий «НОС» и «Национальный бестселлер» за роман «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова.
Лидерство Анны Джейн по количеству изданных тиражей в России руководитель направления спецпроектов издательства АСТ Елена Егорцева объясняет тем, что писательница была одним из самых выдающихся российских авторов популярного жанра young adult.
«Целевая аудитория книг Анны Джейн – молодые девушки: как автор она очень хорошо чувствовала запросы своих читателей, понимала их эмоции и проблемы. Дополнительная волна тиражей книг Джейн, к огромному сожалению, связана с ее смертью в феврале», – объясняет она.
То, что впервые самым издаваемым автором в России стал писатель самиздата, говорит о значимости этого сегмента литературы для российского книжного рынка и его востребованности среди читателей, считает представитель «Литрес». Путь от текстов в digital до больших бумажных тиражей сейчас проходят, в том числе, и авторы международных бестселлеров, напоминает он: «Так, английская писательница Эрика Леонард Джеймс начинала писать свою трилогию “50 оттенков серого” в формате фанфиков и только позже с помощью издательства выпустила ее в бумажном варианте».