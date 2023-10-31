Самым издаваемым в России впервые стал автор цифровых книг

Автор цифровых книг, или digital-автор (то есть издававшийся изначально не в бумажном, а в цифровом формате самиздата), впервые стал лидером рейтинга РКП, отметила директор департамента «Прикладная литература и межиздательские проекты» издательства АСТ Евгения Ларина. В первом полугодии 2023 г. первую позицию в аналогичном рейтинге занимал Достоевский. С 2019 по 2022 г. топ возглавлял американский писатель Стивен Кинг, а до этого на протяжении более чем десяти лет первое место в нем удерживала автор детективов Дарья Донцова.