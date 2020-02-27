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Чем политики отличаются от газона

Кремлевский конкурс для политических лидеров — это попытка заменить естественную политическую конкуренцию искусственной
Владимир Рувинский
Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко (на фото) объявил о старте конкурса «Лидеры России. Политика». Проект рассчитан на людей, которые захотят участвовать в выборах в Госдуму и региональные парламенты /Евгений Разумный / Ведомости

Кадровый конкурс Кремля для желающих стать депутатами – вполне закономерное решение в условиях, когда естественные каналы политического отбора закупорены, а пассивное избирательное право де-факто административно ограничено.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко объявил 25 февраля о старте конкурса «Лидеры России. Политика». Проект рассчитан на людей, которые захотят участвовать в выборах в Госдуму и региональные парламенты. Конкурсантов ждет проверка на «социальный интеллект», «служение обществу» и «умение общаться с людьми», а прошедших в финал 70–80 человек зачислят в Высшую школу госуправления РАНХиГС (там уже действует «школа губернаторов»). Наставниками финалистов заявлены депутаты Госдумы от всех четырех фракций (среди них, например, Петр Толстой и Ирина Яровая), а также сенаторы Андрей Клишас и Анатолий Артамонов. Депутатские мандаты победителям не обещают, отсекать от конкурса внесистемную оппозицию не планируют.

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