Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Фильтр засорился
Элла Памфилова хочет прочистить муниципальный фильтр
Председатель ЦИК поделилась с президентом избирательными проблемами
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Владимир Путин получил от ЦИК предложения по модернизации избирательной системы
Пресс-служба президента России
Региональные выборы 2017 г. были конкурентными, а жалоб поступило «рекордно мало», доложила в понедельник Владимиру Путину председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она также рассказала о подготовке к президентской кампании и поблагодарила Путина за то, что при обновлении губернаторского корпуса были учтены материалы ЦИК. Особое внимание комиссии привлекали итоги прошлогодних выборов в Дагестане и подмосковных Мытищах, а также недавняя ситуация в Саратовской области, напомнила Памфилова. Ранее она прямо возложила ответственность за нарушения в Дагестане на отправленного на днях в отставку главу республики Рамазана Абдулатипова, мэр Саратова Валерий Сараев тоже уволился в связи с нарушениями на выборах.
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