Памфилова допускает замену муниципального фильтра избирательным залогом

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова допускает замену муниципального фильтра на губернаторских выборах избирательным залогом. Она сказала РБК, что согласна, что нужна реформа муниципального фильтра, чтобы избежать произвола при отсеивании через него кандидатов. Как варианты она предложила уменьшить порог сбора подписей до 1–2% муниципальных депутатов, позволить депутатам подписываться за нескольких кандидатов, ввести в качестве альтернативы сбор подписей избирателей или ввести залог.

Варианты реформы она пообещала обсудить с участниками выборов после единого дня голосования в сентябре 2017 г. Но в каком-то виде фильтр придется оставить, чтобы не допускать на выборы «фейковые партии» — «фантомы, мыльные пузыри-однодневки, подчас политические стервятники, занимающиеся или шантажом других партий, или их дискредитацией», сказала Памфилова.

Председатель ЦИК также отметила, что кандидаты регулярно вынуждены прибегать к «благотворительности» «Единой России», от которой избрано подавляющее большинство муниципальных депутатов. «Хорошо, что большинство депутатов от "Единой России" подписываются за претендентов от других партий, понимая негативные последствия безальтернативных выборов. Но это порождает вкусовщину, произвол и избирательный подход, поэтому изменения необходимы», - сказала она.