Путин назначил Воскресенского врио губернатора Ивановской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Ивановской области стал Станислав Воскресенский Е. Разумный / Ведомости

Президент Владимир Путин досрочно отправил в отставку губернатора Ивановской области Павла Конькова, сообщила пресс-служба Кремля. «Принять отставку губернатора Ивановской области Конькова П. А. по собственному желанию», – говорится в сообщении.

Также Путин провел встречу с замминистра экономического развития Станиславом Воскресенским и назначил его временно исполняющим обязанности губернатора.

Воскресенский – опытный чиновник. С 2004 по 2008 г. он работал в экспертном управлении президента, которое возглавлял Аркадий Дворкович. Воскресенский курировал вопросы налоговой политики. С 2006 по 2008 г. с подачи занимавшего тогда пост экономического развития и торговли Германа Грефа в правительстве обсуждали снижение НДС с 18 до 12%. Дворкович и Воскресенский поддерживали предложение Грефа, однако министр финансов Алексей Кудрин был категорически против, и решение не приняли.

В 2008 г. Воскресенский стал заместителем министра экономического развития. В ведомстве он отвечал за вопросы налоговой и тарифно-таможенной политики, а также за развитие инвестиционного климата. В 2014 г. Воскресенский стал заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Знакомые чиновника говорили, что он со временем может стать губернатором Калининградской области. Однако в 2014 г. Воскресенский вернулся в министерство и стал отвечать за экономические отношения России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Воскресенский много лет фигурировал в списках кандидатов на различные должности, в том числе на губернаторские, напоминает близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей». Пост губернатора Ивановской области для Воскресенского — понижение, он мог бы претендовать на более интересный с экономической точки зрения регион, считает собеседник. По его словам, Ивановская область не представляет интереса для крупных финансово-промышленных групп, способных повлиять на выбор кандидата в губернаторы.

Выбор в пользу Воскресенского может быть связан со стремлением нового министра экономики Максима Орешкина освободиться от кадрового наследия предшественников – Эльвиры Набиуллиной и Алексея Улюкаева, объясняет источник. Воскресенский стал уже вторым замминистра экономики, назначенным на губернаторский пост этой осенью: ранее Путин направил в Ненецкий автономный округ другого заместителя Орешкина — Александра Цыбульского.

Коньков руководил Ивановской областью чуть больше трех лет — с сентября 2014 г. Его считали выдвиженцем министра строительства, экс-губернатора Ивановской области Михаила Меня: Коньков был первым зампредом правительства Ивановской области, пока Мень был губернатором. На замену Конькову Кремль рассматривал нынешнего заместителя Меня в Минстрое — Андрея Чибиса, говорил близкий к Кремлю собеседник «Ведомостей».

Коньков стал десятым губернатором, досрочно отправленным в отставку с конца сентября. Ранее в отставку ушли глава Самарской области Николай Меркушкин, губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, губернатор Орловской области Вадим Потомский, глава Новосибирской области Владимир Городецкий и руководитель Омской области Виктор Назаров. Предыдущая серия досрочных губернаторских отставок стартовала в феврале 2017 г., тогда о желании сменить работу объявили пять руководителей регионов.

Заменимые губернаторы