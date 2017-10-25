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Сергей Смирнов
Социальная политика

Собянин обещал повысить минимальную пенсию москвичам на 3000 рублей

На социальные выплаты пойдет экономия от программы «Моя улица»

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал повысить минимальную московскую пенсию на 3000 руб, поднять зарплаты врачам и прочие социальные выплаты. Об этом сообщил официальный сайт мэра.

«Вместе с Советом ветеранов Москвы выхожу с инициативой о повышении минимальной московской пенсии на три тысячи рублей в месяц — с 14 500 до 17 500 руб. Увеличение доплат к пенсиям коснется более миллиона пожилых людей», - сказал Собянин в ходе ежегодного отчета перед Мосгордумой.

«Уровень зарплаты врачей, на мой взгляд, остается недостаточным. Он должен вырасти в 2017-2018 гг. примерно на 40% по сравнению с 2016 г. - до 120 000 руб. в месяц», - сказал мэр. Он также призвал поднять зарплату учителям, средняя заработная плата которых не превышает 75 000 руб.

Помимо этого предлагается увеличить ежемесячную компенсацию ветеранам труда, труженикам тыла и участникам обороны Москвы, детские пособия в малообеспеченных семьях. Так, размер пособия матерям-одиночкам на детей до трех лет должен увеличиться до 15 000 руб.

На социальные выплаты пойдут, в том числе, средства от сокращения программы «Моя улица». «Финансирование «Моей улицы» по сравнению с нынешним годом уменьшается более чем в два раза. Высвобожденные ресурсы мы направим на повышение социальных выплат», - заявил мэр столицы.

Всего в следующем году на реализацию программы социальной поддержки москвичей из бюджета Москвы планируется направить 430 млрд руб. Во внесенном Собяниным в Мосгордуму проекте бюджета Москвы на 2018 г. его доходная часть превышает 2 трлн руб. В этом году на «Мою улицу» было выделено около 50 млрд руб., в 2018 г. будет в 2 раза меньше. У бюджета столицы ярко выраженная социальная направленность: на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт, жилище в 2018 г. будет направлено более половины расходов – 52%, или свыше 1,2 трлн руб. в год (в 2017 г. – 1075,2 млрд руб.).

В интервью «Ведомостям» Собянин заявил, что намерен снова баллотироваться в мэры столицы, и не стал комментировать слухи о своем назначении на пост премьер-министра России.

Как выглядят дома для переселения по реновации

Комментарии  ()
dryrussian
11:50 25.10.2017
Казалось бы при чём тут выборы…
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