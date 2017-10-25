Собянин обещал повысить минимальную пенсию москвичам на 3000 рублей

Власти Москвы направят средства от сокращения программы «Моя улица» на социальные выплаты, сказал мэр столицы Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета в Мосгордуме Максим Стулов / Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин обещал повысить минимальную московскую пенсию на 3000 руб, поднять зарплаты врачам и прочие социальные выплаты. Об этом сообщил официальный сайт мэра.

«Вместе с Советом ветеранов Москвы выхожу с инициативой о повышении минимальной московской пенсии на три тысячи рублей в месяц — с 14 500 до 17 500 руб. Увеличение доплат к пенсиям коснется более миллиона пожилых людей», - сказал Собянин в ходе ежегодного отчета перед Мосгордумой.

«Уровень зарплаты врачей, на мой взгляд, остается недостаточным. Он должен вырасти в 2017-2018 гг. примерно на 40% по сравнению с 2016 г. - до 120 000 руб. в месяц», - сказал мэр. Он также призвал поднять зарплату учителям, средняя заработная плата которых не превышает 75 000 руб.

Помимо этого предлагается увеличить ежемесячную компенсацию ветеранам труда, труженикам тыла и участникам обороны Москвы, детские пособия в малообеспеченных семьях. Так, размер пособия матерям-одиночкам на детей до трех лет должен увеличиться до 15 000 руб.

На социальные выплаты пойдут, в том числе, средства от сокращения программы «Моя улица». «Финансирование «Моей улицы» по сравнению с нынешним годом уменьшается более чем в два раза. Высвобожденные ресурсы мы направим на повышение социальных выплат», - заявил мэр столицы.

Всего в следующем году на реализацию программы социальной поддержки москвичей из бюджета Москвы планируется направить 430 млрд руб. Во внесенном Собяниным в Мосгордуму проекте бюджета Москвы на 2018 г. его доходная часть превышает 2 трлн руб. В этом году на «Мою улицу» было выделено около 50 млрд руб., в 2018 г. будет в 2 раза меньше. У бюджета столицы ярко выраженная социальная направленность: на социальную поддержку, здравоохранение, образование, культуру, спорт, жилище в 2018 г. будет направлено более половины расходов – 52%, или свыше 1,2 трлн руб. в год (в 2017 г. – 1075,2 млрд руб.).

В интервью «Ведомостям» Собянин заявил, что намерен снова баллотироваться в мэры столицы, и не стал комментировать слухи о своем назначении на пост премьер-министра России.

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