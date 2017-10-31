Амина Окуева и Адам Осмаев отказались от госохраны после первого покушения

Фигуранта дел о покушениях на Путина и Кадырова пытались убить дважды; он ранен, его жена погибла

30 октября машину Осмаева и Окуевой неизвестные обстреляли из кустов у железнодорожной станции Глеваха в Васильковском районе Киевской области Valentyn Ogirenko / Reuters

Убитая под Киевом Амина Окуева и ее муж Адам Осмаев отказались от государственной охраны через несколько месяцев после первого покушения на них. Это «Лигабизнесинформу» сообщил пресс-секретарь Нацполиции Украины Ярослав Тракало. В первый раз в Осмаева стреляли 1 июня 2017 г. на Подоле.

Следователь вынес постановление о предоставлении супругам госохраны после этого нападения. По истечении срока действия постановления они отказались его продлить, сказал Тракало.

30 октября около 20.00 по местному времени машину Осмаева и Окуевой неизвестные обстреляли из кустов у железнодорожной станции Глеваха в Васильковском районе Киевской области. Окуева была ранена в голову и погибла, Осмаев попал в больницу с ранением в ногу. Он был за рулем в момент покушения.

Позднее Осмаев рассказал LB.ua, что машину начали обстреливать на железнодорожном переезде. «Все разлеталось вокруг меня, панель вся, – вспомнил он. – Я, сколько мог, проехал, потому что попали также в двигатель, машина остановилась. Пытался оказать первую помощь, но ей в голову попали. Так что...» Обстрел он считает покушением на них обоих и видит в нем российский след, как и в недавнем взрыве рядом с депутатом Рады от Радикальной партии Игорем Мосийчуком. Представители России, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров, отрицали причастность к покушению на Мосийчука.

После нападения на Осмаева и Окуеву полиция ввела план «Сирена». О задержании подозреваемых ничего не сообщается.

Руководитель Нацполиции Украины Сергей Князев не исключил, что нападение могло быть терактом, сообщает канал «112 Украина». По его словам, правоохранители устанавливают, кто совершил нападение. От подробных комментариев о расследовании он уклонился. «Происшествия были, есть и, к сожалению, будут, потому что война в нашей стране не закончилась», – сказал он.

По предварительным данным, стрелявших было двое, они выпустили по автомобилю несколько пуль, сообщает УНИАН. Ссылаясь на очевидцев, агентство сообщило, что они слышали выстрелы, которые продолжались 5–7 секунд. Стреляли очередями. «Есть определенные ориентировки. К сожалению, не могу озвучить. Могу сказать, это это была не одна пуля», – заявил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов (цитата по 112.ua).

1 июня неизвестный пытался убить Осмаева, вызвав его на встречу под видом французского журналиста, который хотел взять у него интервью. При встрече интервьюер выстрелил в Осмаева и ранил его. Окуева стала стрелять в напавшего из наградного пистолета и ранила его. В МВД Украины заявили, что за покушением стоят российские спецслужбы, напоминает УНИАН.

Осмаева украинские СМИ называют добровольцем и с февраля 2015 г. – командиром международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева – подразделения, которое принимает участие в антитеррористической операции ВС Украины и в котором воюют преимущественно выходцы из Чечни. Окуева принимала участие в создании батальона и была участником АТО в составе другого подразделения – батальона «Киев-2».

Адам Осмаев проходил ранее по делу о подготовке покушения на президента Владимира Путина. 4 февраля 2012 г. спецслужбы России и Украины сообщали о задержании в Одессе лиц, находившихся в международном розыске. По версии следствия, экстремистскую группу из троих молодых людей (выходцев из Чечни Адама Осмаева, Руслана Мадаева и уроженца Казахстана Ильи Пьянзина), организовавших конспиративную базу в одной из квартир Одессы, удалось выявить и обезвредить в январе – феврале прошлого года, после того как в жилище случайно сработала самодельная бомба. Мадаев тогда погиб, а задержанный первым Пьянзин рассказал сотрудникам службы безопасности Украины, что он и его подельники готовили взрывчатку для покушения на Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова. В мае против подозреваемых на Украине было возбуждено уголовное дело. Пьянзин был выдан России и осужден на 10 лет. Осмаева украинская сторона сначала экстрадировать согласилась, а в августе 2014 г. передумала.

В 2007 г. Осмаева задерживали в Москве по делу о подготовке теракта против Рамзана Кадырова, которое раследовала ФСБ. Предполагаемых участников заговора связывали с соратником Доку Умарова. Осмаев был отпущен под подписку о невыезде и покинул Россию.

Амина Окуева родилась 5 июня 1983 г. в Одессе. Вместе с семьей она жила в Москве и Грозном, на Украину она вернулась в 2003 г. и окончила Одесский медицинский университет по специальности «общая хирургия». Затем она работала в Одессе интерном. С началом евромайдана она вступила в отряд самообороны как врач, напоминает УНИАН. С началом боевых действий на востоке Украины вступила в ряды батальона «Киев-2», позднее служила в батальоне «Золотые ворота». Выдвигалась в Верховную раду на выборах 2014 г., но не прошла.