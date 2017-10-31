Путин объявил «исключительную меру» для спасения регионов от долгов

Регионы до конца года получат целевые кредиты для сокращения задолженности перед коммерческими банками Misha Japaridze / AP

Регионы до конца года получат целевые кредиты для сокращения задолженности перед коммерческими банками - долговая нагрузка уже не позволяет им развиваться, объявил во вторник президент Владимир Путин. Мера обойдется в 60 млрд руб., посчитал министр финансов Антон Силуанов.

Рыночный долг российских регионов очень высок, он составляет почти половину от их общего долга, заявил президент Владимир Путин на сегодняшнем совещании с членами правительства. При таких долгах регионы не могут развиваться, считает президент. «Думаю, нам необходимо довести их (долги) до уровня не более половины от собственных доходов регионов», - сказал президент.

Регионы, коммерческие долги которых превысили 50% на 1 октября текущего года, получат целевой кредит на погашение части рыночного долга. «Мы идем на этот шаг в исключительном порядке», — заявил Путин. Он также попросил Минфин помочь регионам, которые в конце этого года должны расплатиться с бюджетными кредитами. Путин отметил, что в ближайшие три года поблажек регионам больше не будет.

По словам министра финансов Антона Силуанова, помощь регионам придет до конца года: Минфин подготовит необходимые изменения в законодательство и будет работать с депутатами Госдумы. На частичное погашение рыночных кредитов регионов потребуется примерно 60 млрд руб., посчитал Силуанов.

Ранее Путин объявил о готовности федерального центра реструктуризировать бюджетные кредиты регионов — эта мера должна разгрузить бюджеты регионов от излишней нагрузки. Но в целом ряде регионов реструктуризации будет недостаточно, отметил во вторник Путин.

Путин оценил коммерческие долги российских регионов почти в 1 трлн руб., что составляет почти половину внутреннего госдолга. «Сейчас не будем говорить о причинах, которые лежат в основе этой ситуации, мы многократно уже об этом говорили», - констатировал Путин.

Проявление долгов

На минувшей неделе сразу три региона - Удмуртия, Карелия и Хакасия - публично сообщили о дефиците местных бюджетов и попросили помощи у Москвы. Карелии не хватило 97,4 млн руб. собственных средств на повышение зарплат медработникам во исполнение майских указов Путина. Верховный совет Хакасии попросил 28,2 млрд руб., указав, что из-за кризиса в экономике и решений центра, в том числе по налогам, в регионе «сложилась катастрофическая ситуация».

Из долга Хакасии по итогам 2017 г. в 24,7 млрд на коммерческий приходится больше 70%. У всех трех регионов долг по отношению к доходам остается высоким, следует из данных Аналитического рейтингового кредитного агентства (АКРА): Хакасия находится на 2-м месте, Карелия – на 5-м, Удмуртская республика – на 10-м.

По данным АКРА, около 30% собственных доходов субъектов федерации уходит на погашение кредитов. Половина регионов имеет долг, равный 50% доходов, а в восьми он выше доходов. Расходы на обслуживание всех регионов за три года выросли в 2 раза, на погашение – в 3,6 раза до 2,3 трлн руб., говорила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Эта сумма почти эквивалентна самому долгу.