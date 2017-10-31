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Путин объявил «исключительную меру» для спасения регионов от долгов

Москва потратит 60 млрд рублей на оплату долгов регионов перед коммерческими банками

Регионы до конца года получат целевые кредиты для сокращения задолженности перед коммерческими банками - долговая нагрузка уже не позволяет им развиваться, объявил во вторник президент Владимир Путин. Мера обойдется в 60 млрд руб., посчитал министр финансов Антон Силуанов.

Рыночный долг российских регионов очень высок, он составляет почти половину от их общего долга, заявил президент Владимир Путин на сегодняшнем совещании с членами правительства. При таких долгах регионы не могут развиваться, считает президент. «Думаю, нам необходимо довести их (долги) до уровня не более половины от собственных доходов регионов», - сказал президент.

Регионы, коммерческие долги которых превысили 50% на 1 октября текущего года, получат целевой кредит на погашение части рыночного долга. «Мы идем на этот шаг в исключительном порядке», — заявил Путин. Он также попросил Минфин помочь регионам, которые в конце этого года должны расплатиться с бюджетными кредитами. Путин отметил, что в ближайшие три года поблажек регионам больше не будет.

По словам министра финансов Антона Силуанова, помощь регионам придет до конца года: Минфин подготовит необходимые изменения в законодательство и будет работать с депутатами Госдумы. На частичное погашение рыночных кредитов регионов потребуется примерно 60 млрд руб., посчитал Силуанов.

Ранее Путин объявил о готовности федерального центра реструктуризировать бюджетные кредиты регионов — эта мера должна разгрузить бюджеты регионов от излишней нагрузки. Но в целом ряде регионов реструктуризации будет недостаточно, отметил во вторник Путин.

Путин оценил коммерческие долги российских регионов почти в 1 трлн руб., что составляет почти половину внутреннего госдолга. «Сейчас не будем говорить о причинах, которые лежат в основе этой ситуации, мы многократно уже об этом говорили», - констатировал Путин.

Проявление долгов

На минувшей неделе сразу три региона - Удмуртия, Карелия и Хакасия - публично сообщили о дефиците местных бюджетов и попросили помощи у Москвы. Карелии не хватило 97,4 млн руб. собственных средств на повышение зарплат медработникам во исполнение майских указов Путина. Верховный совет Хакасии попросил 28,2 млрд руб., указав, что из-за кризиса в экономике и решений центра, в том числе по налогам, в регионе «сложилась катастрофическая ситуация».

Из долга Хакасии по итогам 2017 г. в 24,7 млрд на коммерческий приходится больше 70%. У всех трех регионов долг по отношению к доходам остается высоким, следует из данных Аналитического рейтингового кредитного агентства (АКРА): Хакасия находится на 2-м месте, Карелия – на 5-м, Удмуртская республика – на 10-м.

По данным АКРА, около 30% собственных доходов субъектов федерации уходит на погашение кредитов. Половина регионов имеет долг, равный 50% доходов, а в восьми он выше доходов. Расходы на обслуживание всех регионов за три года выросли в 2 раза, на погашение – в 3,6 раза до 2,3 трлн руб., говорила председатель Счетной палаты Татьяна Голикова. Эта сумма почти эквивалентна самому долгу.

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