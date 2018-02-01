Экс-губернатора Никиту Белых признали виновным в получении взятки

Белых обвинялся в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 000 евро (ч. 6 ст. 290 УК) Евгений Разумный / Ведомости

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Такое решение вынесла судья Пресненского районного суда Татьяна Васюченко. На момент публикации судья продолжала зачитывать приговор.

Белых получил взятку от владельца Нововятского лыжного комбината (НЛК) и УК «Лесхоз» Юрия Судгаймера, заявила Васюченко. По ее словам, 5 марта 2014 г. Белых в своем кабинете встретился с Судгаймером, сказав, что ему нужно 200 000 евро для избирательной кампании. Судгаймер, зная, что у НЛК возникли проблемы с налоговой, согласился. Позже Судгаймер передал эти деньги Белых. За эти деньги Белых обеспечивал общее покровительство за ходом реализации проектов НЛК и УК «Лесхоз», заявила судья. В том числе он бездействовал в отношении этих предприятий, когда прокуратура вынесла предписание УК «Лесхоз».

По словам судьи, получение второй части взятки Белых обговорил с Судгаймером в аэропорту Риги в апреле 2016 г., при этом он вновь мотивировал необходимость взятки избирательной кампанией. Сначала 50 000 евро были переданы через помощницу Белых, 24 июня в Lotte Plaza Белых получил еще 150 000 евро непосредственно от Судгаймера. Передача денег была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Таким образом, Белых получил 400 000 евро взятки за общее покровительство.

Никита Белых в суде

Гособвинение просило суд приговорить Белых к 10 годам колонии строгого режима, оштрафовать на 100 млн руб. и лишить на восемь лет права занимать должности во власти. Белых себя виновным не признал, а на суде заявлял о совершенной против него провокации.

Белых обвинялся в получении взятки в особо крупном размере на общую сумму 600 000 евро (ч. 6 ст. 290 УК). По версии обвинения, с марта по май 2012 г. бывший владелец Нововятского лыжного комбината и УК «Лесхоз» Альберт Ларицкий через посредников (директора НЛК Владимира Сысолятина и вице-губернатора Кировской области Сергея Щерчкова) передал Белых 200 000 евро. Защита говорила, что Щерчков, страдавший алкоголизмом, мог получить эти деньги для себя. Адвокаты также настаивали на том, что Щерчков менял свои показания. Уголовное дело в отношении Щерчкова было закрыто в связи с деятельным расканием, защита считает, что это произошло из-за дачи показаний против Белых. Ларицкий после дачи показаний в суде попросил допросить его повторно, чтобы рассказать, «как все на самом деле» было. Однако в этом ему было отказано.

По версии следствия, еще 200 000 евро были переданы Белых в марте 2014 г. от нового собственника НЛК Юрия Судгаймера (также упоминался в СМИ как Зудхаймер). Губернатор «в целях конспирации» просил деньги на избирательную кампанию, а Судгаймер согласился на дачу взятки, поскольку боялся, что его инвестпроекты исключат из числа приоритетных. Судгаймер в суде заявил, что для предприятий была установлена «такса» в 200 000 евро. Белых возражал: в его кабинете стояли видеокамеры, и там он получить взятку не мог. По его мнению, правоохранительные органы могли оказывать давление на Судгаймера.

Еще 200 000 евро, по версии обвинения, были получены от Судгаймера двумя траншами в 2016 г. Первая часть в 50 000 евро была передана через помощницу Белых. Экс-губернатор не отрицал получение этих денег, но уверял, что они предназначались для благотворительных фондов, на ремонт и установку памятников в Кирове перед выборами в Госдуму 2016 г. Его друг Алексей Пыхтеев, которому Белых передал деньги, подтверждал, что губернатор просил положить деньги на счет Российского военно-исторического общества. Всего, по его словам, он должен был перевести 200 000 евро. Но деньги он положил на счет год спустя, поскольку из-за ареста Белых забыл про эту историю.

Последняя сумма - 150 000 евро - была передана Белых 24 июня 2016 г. в ресторане отеля Lotte Plaza в Москве, где губернатора и задержали сотрудники ФСБ. Защита настаивала на том, что против экс-губернатора устроили провокацию, которой руководил генерал ФСБ в отставке Олег Феоктисов, проходивший также свидетелем обвинения по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Защита ходатайствовала о допросе Феоктистова, однако суд в этом отказал.

Сразу после задержания Белых дал письменные показания, в которых подтвердил, что получил деньги от предпринимателя Юрия Судгаймера, но заявил, что они предназначались на благоустройство. По словам Белых, он был уверен, что ФСБ проводит задержание Судгаймера, и когда из пакета выложили деньги, то подумал, что должен объяснить, откуда они там взялись.