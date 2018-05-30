Инсценировка убийства Аркадия Бабченко вызвала восторги и вопросы

Журналист Аркадий Бабченко «ожил» на следующий день после «убийства» Valentyn Ogirenko / Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) провела спецоперацию по предотвращению убийства в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, частью которой стала инсценировка его гибели, сообщил на брифинге в среду председатель СБУ Василий Грицак. По его словам, покушение заказали российские спецслужбы, исполнителю – гражданину Украины, бывшему участнику антитеррористической операции в Донбассе – пообещали $30 000. Организатор, задержанный днем в среду, планировал устранить на Украине 30 человек, добавил Грицак, не назвав имен. СБУ выложила на своем сайте видео передачи и пересчета денег (из него не ясно, за что они переданы) и задержания организатора.

Сам Бабченко на брифинге рассказал, что операция готовилась два месяца, а его поставили в известность месяц назад. Заказчики показали исполнителю фото из российского паспорта журналиста, что, по его мнению, свидетельствует, что информация идет из государственных служб России.

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что задержаны киллер и организатор: «Чтобы проследить и задокументировать цепочку от киллера к организаторам и заказчикам, нужно было создать у них полную уверенность в том, что заказ выполнен, и заставить предпринять ряд действий, которые будут задокументированы следствием». Чтобы избежать утечки, была проведена масштабная информационная спецоперация с публикацией постановочных фото якобы убитого журналиста, пояснил Геращенко. Президент Украины Петр Порошенко поручил обеспечить Бабченко и его семье круглосуточную охрану и заявил, что украинские правоохранители становятся все сильнее «в противодействии российской агрессии».

Представитель МИД России Мария Захарова назвала хорошей новостью информацию о том, что Бабченко жив. «Всегда бы так. Жаль, в других случаях маскарада не получилось», – написала она в Facebook, добавив, что, очевидно, «в историю был заложен пропагандистский эффект». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не в курсе развития ситуации. Ранее директор ФСБ Александр Бортников назвал «чушью» и провокацией заявления Киева о причастности российских спецслужб к убийству журналиста.

Генсек «Репортеров без границ» Кристоф Делуар выразил «глубочайшее негодование» по поводу действий украинских властей. «Для правительств всегда очень опасно играть с фактами, особенно используя журналистов для своих фейковых историй», – написал он в Twitter.

Оперативного смысла в такой спецоперации нет, считает пишущий о спецслужбах журналист Андрей Солдатов: «Вспоминается только случай с [криминальным авторитетом] Пашей Цветомузыкой, но тогда период между «смертью» и «воскрешением» был дольше, что имело хоть какой-то смысл». Судя по информации спецслужб, организаторов и заказчиков они знали и до спецоперации, отмечает Солдатов: «Идея инсценировать гибель Бабченко странная. К тому же есть разница между Пашей Цветомузыкой и журналистами, которые не должны в таком участвовать. К журналистам и так все меньше веры, а после такой истории будет еще хуже».

Спецоперации по выявлению цепочки «организатор – заказчик» были, но операций такого уровня СБУ не проводила, возражает украинский политолог Владимир Фесенко: «Это было очень эффектно. Хотя сейчас, особенно в России, начнется волна недоверия, будут говорить, что выдумали и само покушение. Но если бы в Украине не было подобных убийств и покушений, то можно было бы проявлять скепсис. А война российских спецслужб в Украине, заказные убийства, к которым они причастны, – это суровая реальность». Значительная часть украинцев никому не доверяет, но среди тех, кто настроен нейтрально или не тотально негативистски к властям, неформальный рейтинг СБУ вырастет, уверен эксперт: «Нельзя забывать, что это была реальная попытка убийства, сам заказ никто не инсценировал».

«В России эта история будет высмеяна, потому что, в представлении россиян, не предъявлены неоспоримые аргументы, сам факт покушения не выглядит сильно доказанным и возникает ощущение легкого кокаинового шлейфа вокруг всего этого», – говорит российский политолог Михаил Виноградов. Но он не исключает, что эта история станет признаком разрядки и взаимно нагнетаемые ожидания, что в преддверии чемпионата мира по футболу «вот-вот что-то начнется», рассосутся: «России наступать на Украину в отместку за Бабченко как-то глупо. А некая карикатурность образа СБУ в глазах россиян покажет, что готовятся не столько наступления в Донбассе, сколько такого рода драматичные шаги».

Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко