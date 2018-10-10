Кириенко объявил о запуске второго этапа конкурса «Лидеры России»

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Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко объявил в среду о запуске нового этапа проекта «Лидеры России» URA.RU / ТАСС

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко объявил в среду о запуске нового этапа проекта «Лидеры России», который направлен на отбор лучших управленцев страны. На пресс-конференции он рассказал о нововведениях, которые будут в сезоне 2018-2019 гг.

Так, число наставников, у которых могут пройти обучение победители конкурса, увеличилось с 60 до 90 человек. В число наставников входят руководители как госструктур, так и частных компаний: среди них, например, глава администрации президента Антон Вайно и помощник президента Андрей Белоусов, губернаторы Анатолий Артамонов (Калужская область) и Антон Алиханов (Калининградская область), гендиректор РЖД Олег Белозеров и президент «Норильского никеля» Владимир Потанин.