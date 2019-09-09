Беглов побеждает на выборах губернатора Петербурга

Петр Ковалев / ТАСС

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов побеждает на выборах главы города с 64,56% голосов, свидетельствуют данные ЦИК России после обработки 90,11% протоколов, сообщает «РИА Новости». По данным Санкт-Петербургской избирательной комиссии, явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на 18.00 мск составила 23,69%.

Действующий депутат заксобрания Петербурга и кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова набрала 16,88%, а Михаил Амосов от «Гражданской платформы» – 15,93%.

Результат Беглова оказался выше, чем данные экзитполов ВЦИОМа. Согласно опросам на выходе с избирательных участков, Беглов побеждал с 56% голосов, а второе место получал Амосов – 21,4%. При этом у Тихоновой было 19%. Как отмечал ВЦИОМ, отказались от ответа почти половина опрошенных избирателей – 44,9% респондентов.

Беглов пообещал учесть в работе предложения из программ своих конкурентов. «Эти программы нужно объединить вместе и дальше продолжать работать над теми вопросами и теми вызовами, которые стоят сегодня перед городом», – отметил он, комментируя предварительные итоги голосования.

Его оппонент Амосов уже заявил, что продолжит политическую деятельность в регионе и будет готовиться к выборам в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. «Через год выборы в законодательное собрание, конечно, я думаю, что к ним надо готовиться», – отметил он. Тихонова на момент публикации материала не высказывалась о предварительных итогах голосования.

Петербург – один из регионов, в котором источники «Ведомостей», близкие к Кремлю, а также эксперты прогнозировали сложные для власти выборы губернатора. Изначально предполагалось, что Беглову придется конкурировать с большим числом кандидатов. Но член ЛДПР Олег Капитанов снялся с выборов еще на самом старте кампании, поскольку Беглов предложил ему пост в городской администрации.

Выборы в Петербурге были организованы на 1944 участках, включая 1898 постоянных и 46 временных. Кроме того, по просьбе садоводов была предусмотрена возможность принять участие в выборах губернатора вне границ Петербурга – на экстерриториальных участках, которые называют дачными. Для этого 62 избирательных участка в садоводствах были организованы в Ленинградской области, еще 15 – в Псковской области.

Одним из самых перспективных соперников Беглова считался кандидат от КПРФ режиссер Владимир Бортко. Он сошел с дистанции примерно за неделю до голосования. Бортко рассказал, что предлагал и другим кандидатам сняться из-за возможных фальсификаций после того, как стало известно об открытии участков в Ленинградской и Псковской областях.

«Я не хочу играть в эти игры. Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят – нет, надо играть в «подкидного дурака». Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов», – заявил режиссер. Он не консультировался с лидером партии Геннадием Зюгановым, поскольку «боялся, что тот его остановит». В КПРФ решение Бортко назвали большой ошибкой: «Возможно, давление, возможно, еще какие-то вещи. Но наша позиция – бороться, идти на выборы и побеждать», – говорил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Кремль объявил о решении президента Владимира Путина сменить главу Петербурга в октябре прошлого года. Врио губернатора вместо Георгия Полтавченко, который руководил регионом с 2011 г., было предложено стать Беглову. До этого он был полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе.